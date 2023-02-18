Когда можно добавлять соль ребенку в пищу и в каком количестве: подробное объяснение

Соль и специи необходимы для того, чтобы отличать вкус обычных продуктов и готовых блюд. Но слишком раннее их употребление может привести к некоторым неприятностям. Следует знать, когда можно знакомить с этими компонентами маленьких детей.

Об этом сообщила детский нутрициолог Валерия Варницкая в Instagram .

Влияние соли на здоровье

По ее словам, большое потребление соли (натрия) связано с высоким давлением у взрослых. Человек будет меньше потреблять такого продукта, если еще с детства будет придерживаться рациона с низким его содержанием.

Пищевые привычки в детстве и подростковом возрасте влияют на питание в дальнейшей жизни, а любовь к слишком соленой пище не является генетически заложенным. Она возникает вследствие постоянного контакта с солеными продуктами.

"Начинают появляться многие исследования, подтверждающие связь между высоким потреблением соли у детей и повышенным артериальным давлением уже в детстве", - говорится в сообщении.

Суточная норма для детей

Максимальная суточная норма соли зависит от возраста:

0-6 месяцев - 1 г соли;

6-12 месяцев - 1 г соли;

1-3 года - 2 г соли;

4-6 лет - 3 г соли;

7-10 лет - 5 г соли;

11 лет и старше - 6 г соли.

Младенцы до 6 месяцев

Если ребенок находится на грудном вскармливании, он получит нужное количество минералов, включая натрий, с грудным молоком.

Таким детям нужно только очень небольшое количество соли, ведь их почки слишком незрелые, чтобы справиться с добавленной солью.

Младенцы 6-12 месяцев

При введении прикорма важно не добавлять соль в никакие продукты. Также необходимо ограничить количество пищи с высоким содержанием соли.

Дети

Нутрициолог говорит, что именно в момент перехода на общий стол у детей растет потребление соли и даже превышается суточная норма.

Поэтому эксперт советует и дальше продолжать не добавлять в пищу соли или минимизировать ее количество.