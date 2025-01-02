Коллаген - панацея или обман? Действительно ли работает супер популярный метод омоложения
Современные исследования показывают, что использование коллагена может привести к уменьшению морщин, омоложению кожи и может улучшить гидратацию и эластичность.
Действительно ли это так, объяснила в эксклюзивном комментарии объяснила дерматолог Ольга Тарнавская.
Как действует коллаген?
По словам эксперта, ни пероральный, ни коллаген в креме или в инъекциях не превосходят друг друга, оба типа замедляют старение кожи.
"Продукты из коллагеновых пептидов могут рассматриваться дерматологами как средства против старения, особенно в косметике", - отметила она.
Коллаген - это строительный белок. Его роль в функционировании органов и тканей организма. Он помогает суставам быть подвижными и не "хрустеть", коже он дарит упругость, кости делает крепкими, еще коллаген отвечает за скорость заживления ран, за нормальный метаболизм, оказывает активную поддержку сердечно-сосудистой системе (поскольку повышает эластичность сосудов) и способствует нормализации сна.
Какие существуют типы коллагена?
- І тип - 75% от общего коллагена в организме. Содержится в коже, сухожилиях, связках, мышцах костях, зубах и соединительной ткани.
- II тип - менее 10% от общего коллагена в организме. Содержится в хрящах и глазах.
- III тип - 15% от общего коллагена в организме. Содержится в мышцах, кровеносных сосудах и коже.
Ольга рассказала, что животный коллаген - получают с помощью переработки верхнего слоя кожи, а также суставов и хрящей крупного рогатого скота.
Плюс такой добавки в относительно невысокой стоимости, минус - может вызвать аллергические реакции и усваивается хуже, чем рыбный коллаген, отмечает специалист.
Рыбный коллаген - альтернатива животному коллагену. Он добывается из чешуи и кожи морской и пресноводной рыбы. Стоит он дороже, однако гораздо реже вызывает аллергию, лучше усваивается и глубже проникает в клетки организма.
В каких продуктах содержится коллаген
- Морепродукты, особенно панцирные, например, креветки.
- Все виды рыбы - морская и речная, отварная, запеченная, жареная, слабосоленая.
- Цитрусовые, зеленые яблоки, киви, гранат.
- Ягоды синего цвета - черная смородина, голубика, черника, жимолость, ирга, ежевика
- Салаты, лиственная зелень, капуста.
- Костный бульон из костей и хрящевой курицы или коровы. Печень.
- Нут, гречка, киноа, семечки, орехи.
Коллаген содержится в различных продуктах (фото: freepik.com)
Факторы, убивающие коллаген, помимо необратимых свойств времени, а именно:
Малоподвижный образ жизни
Двигайтесь ежедневно. А еще лучше, добавьте 30 минут физической нагрузки средней интенсивности.
Солнце
Ультрафиолетовые лучи уничтожают коллагеновые волокна. Используйте солнцезащитные кремы.
Сладкое
В организме сладкоежек запускается процесс гликации - "осахаривания" коллагеновых волокон. Они буквально склеиваются с глюкозой, деформируются, а кожа из-за этого выглядит вялой и дряблой.
Курение
Порошок, таблетки или жидкость - как лучше принимать коллаген?
"На самом деле самое важное - читать инструкцию по применению, которую к своим продуктам прикладывают все производители. Тогда точно не ошибетесь. Коллаген в виде пептидов, например, можно пить в любое время суток и не привязываться к еде. А гидролизованный коллаген лучше употреблять натощак, до еды", - советует Тарнавская.
Жидкий коллаген и коллаген в виде порошка усваивается лучше, потому что быстрее и равномернее проникает в кровоток.
Кому надо принимать коллаген с осторожностью?
- убедитесь, что у вас нет аллергии на рыбные или животные белки.
- коллаген нельзя давать детям, у них с синтезом коллагена и так все в порядке в силу возраста.
- беременным и кормящим женщинам лучше проконсультироваться со своим врачом.
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