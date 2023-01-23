72-летняя женщина, которая выглядит на 40, раскрыла секрет кожи без морщин

Дерматолог из Японии Мамина Турегано постоянно делится с подписчиками секретами ухода за кожей. В этот раз она раскрыла секрет своей 72-летней матери, которая в свои годы выглядит на 40.

У пожилой женщины даже уже есть свой фан-клуб в TikTok , где за ней следят подписчики.

"Я унаследовала характер, а также любовь к здоровой коже от моей японской матери", - рассказала Мамина.

В чем же секрет кожи без морщин

В видео она показала, как ее мать протирает банановой кожурой лицо, а также руки.

"Это мои советы по красоте", — сказала 72-летняя Мичико.

Подписчики были поражены тем, как выглядит пожилая Мичико.

Люди после видео были поражены, как выглядит женщина в свои 72 года, они написали, что никогда бы не подумали, что японке столько лет.

72-летняя Мичико с дочерью (Скриншот из видео)

В чем польза банановой кожуры

По словам ее дочери-дерматолога, доктора Мамины, полностью натуральная косметика на самом деле имеет много преимуществ.

"Бананы на самом деле обладают множеством полезных для кожи свойств, поэтому они так популярны в домашних масках для лица, сделанных своими руками. Бананы богаты питательными веществами, включая калий, витамины А, С, Е, витамины группы В, цинк и аминокислоты.

Доктор Мамина добавляет, что банановая кожура является мягким отшелушивающим средством, обладающим антиоксидантным эффектом.

Исследование 2012 года, опубликованное Департаментом прикладной тайской традиционной медицины медицинского факультета Университета Таммасат в Таиланде, показало, что экстракты банановой кожуры обладают противовоспалительными свойствами.

Любители банановой кожуры для ухода за кожей предполагают, что натирание ней кожи лица может осветлить кожу и уменьшить морщины, а нанесение банановой кожуры на закрытые глаза может уменьшить отечность.

72-летняя Мичико использует этот метод уже много лет. Доктор Мамина объяснила, что ее мама втирает кожуру в различные участки кожи, а затем оставляет ее на 20 минут, прежде чем смыть.