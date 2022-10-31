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Любовь или просто привычка: как понять что вашим отношениям пришел конец

Фото: Как отличить любовь от привычки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Со временем, когда страсти в паре притихают, может возникнуть чувство, что любовь прошла и осталась только привычка. Это может являться сигналом конца вашей связи и близких отношений. Но как отличить любовь от привычки?

Об этом рассказала психолог Татьяна Хмиль.

"То, что отношения превращаются в привычку, не проблема. Проблемы появляются тогда, когда, кроме привычки, в этих отношениях ничего нет", - отметила Татьяна.

Как отличить любовь от привычки?

  • Привычка редко вызывает эмоции

Если длительные отношения для вас стали такой же обыденностью, как чистка зубов, новости плохи.

Вспомните, что в ваших отношениях в последнюю неделю вызвало положительные эмоции? То есть такие, которые дают понять, что эти отношения ценны.

  • Мы не заинтересованы в улучшении того, что делаем по привычке

Вряд ли с утра вы встаете и думаете о том, как сегодня почистить зубы так, чтобы это было лучше, чем на прошлой неделе.

Сформировавшаяся привычка не имеет динамики. Поэтому если в сексе и совместном с любимым человеком времени так же, новости плохи.

Длительные отношения действительно станут привычкой без чувств, если вас не объединяют общие цели и стремление улучшить вашу жизнь и отношения.

Поэтому подумайте, что вы сделали за последнюю неделю такого, чтобы это улучшило отношения? Строите ли общие планы, связанные с этими отношениями?

  • Разговоры и общее время только "по делу"

Если в отношениях вы заметили, что общение касается исключительно бытовых вопросов, то новости плохи.

Конечно, на уровне быта и времяпровождения у вас появится немало привычек, которые улучшат совместное проживание. Но в отношениях вам нужно качественное общее время. А общее качественное время не бывает по привычке, потому что требует внимания друг к другу и усилий.

"Если ты будешь каждый день испытывать желание уделять внимание партнеру, будешь заинтересован в его благополучии и будешь прилагать усилия, чтобы сделать вас еще счастливее, ты обретешь по-настоящему полезную привычку. Привычку осознанно любить", - подытожила Татьяна Хмиль.

Раньше мы писали, почему от вас убегают после первого же свидания.

Также читайте о фатальных ошибках в отношениях .

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