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Кохання чи просто звичка: як зрозуміти що вашим стосункам прийшов кінець

Фото: Як відрізнити кохання від звички (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З часом, коли пристрасті у парі притихають, може виникнути відчуття, що кохання минуло й лишилася тільки звичка. Це може бути сигналом кінця вашого зв'язку і близьких стосунків. Але як відрізнити кохання від звички?

Про це розповіла психолог Тетяна Хміль.

"Те, що стосунки перетворюються на звичку, не проблема. Проблеми з'являються тоді, коли окрім звички, у цих стосунках нічого немає", - зазначила Тетяна.

Як відрізнити кохання від звички?

  • Звичка рідко викликає емоції

Якщо тривалі стосунки для вас стали такою ж буденністю, як чищення зубів, новини погані.

Пригадайте, що у ваших стосунках протягом останнього тижня викликало позитивні емоції? Тобто такі, які дають зрозуміти, що ці стосунки цінні.

  • Ми не зацікавлені у покращенні того, що робимо за звичкою

Навряд чи зранку ви встаєте і думаєте про те, як сьогодні почистити зуби так, щоб це було краще, ніж на минулому тижні.

Звичка, яка сформувалась, не має динаміки. Тому якщо у сексі і в спільному часі з коханою людиною так само, новини погані.

Тривалі стосунки й справді стануть звичкою без почуттів, якщо вас не об'єднують спільні цілі та прагнення покращити ваше життя і стосунки.

Тому подумайте, що ви зробили за останній тиждень такого, щоб це покращило стосунки? Чи будуєте спільні плани, пов'язані з цими стосунками?

  • Розмови і спільний час тільки "по ділу"

Якщо у стосунках ви помітили, що спілкування стосується виключно побутових питань, то новини погані.

Звісно, на рівні побуту і часопроведення у вас з'явиться чимало звичок, які покращать спільне проживання. Але у стосунках вам потрібен якісний спільний час. А спільний якісний час не буває за звичкою, бо потребує уваги один до одного і зусиль.

"Якщо ти щодня відчуватимеш бажання приділяти увагу партнеру, будеш зацікавленим у його благополуччі і докладатимеш зусилля, щоб зробити вас ще щасливішими, ти здобудеш по-справжньому корисну звичку. Звичку усвідомлено любити", - підсумувала Тетяна Хміль.

Раніше ми писали, чому від вас втікають після першого ж побачення.

Також читайте про фатальні помилки в стосунках.

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