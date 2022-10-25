Роковые ошибки в отношениях, из-за которых от вас сразу убегают

Если вы то и дело наталкиваетесь на неудачи, начиная новые отношения, стоит подумать, что же идет не так. Может, вы совершаете роковые ошибки, из-за которых от вас все убегают?

Антисоветы для начала отношений дала психолог Татьяна Хмиль в сообществе украинских психологов в Instagram.

Не проясняй ваш статус

Ты точно знаешь, что вы встречаетесь, значит он (она) в курсе.

Спеши

Вы встречаетесь уже 4 с половиной дня? Самое время знакомиться с родителями и планировать бюджет на свадьбу.

Как можно больше "украшай"

Потому что сначала надо привыкнуть друг к другу, и уже потом ты скажешь, что действительно ненавидишь готовить.

Молчи о своем недовольстве

Кого это вообще интересует? Главное, чтобы партнер (партнерша) были довольны!

Обсуждай ваши отношения со всеми вокруг, но не с партнером

А как по-другому ты будешь знать, как правильно их строить?

Со старта заставляй ревновать и провоцируй

Иначе он (она) не будет тебя ценить. Пусть знает, что ты интересен другим, нервничает и еще больше влюбляется.

Всегда уступай и будь удобным (удобной)

Невозможно иначе показать партнеру, что ты действительно заинтересован (заинтересована) в отношениях.

Доверяй, но проверяй его (ее) телефон

Возможно, он (она) еще не удалил (удалила) Тиндер и имеет на стороне запасной вариант?