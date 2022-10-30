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Причины, почему от вас убегают после первого же свидания

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Воскресенье 30 октября 2022 15:12
Причины, почему от вас убегают после первого же свидания Фото: Как не испортить первое свидание (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сегодняшние знакомства чаще всего происходят в интернете, так что до фазы первого свидания вы мало что знаете друг о друге. Запах, мимика, манеры – это все открывается вашему потенциальному партнеру именно при встрече.

Как не испортить все, еще не начав, рассказали психологи, эксперты по отношениям.

  • Не выливайте на себя полфлакона духов

Не надо так производить впечатление. Ваш собеседник, а еще все остальные в радиусе 100 метров, точно вас будут вспоминать… незлым, тихим словом.

  • Не начинайте сразу заводить разговоры о бывших

Не стоит как критиковать, так тем более, нахваливать эксов. Это сразу отпугивает потенциального партнера.

  • Не перебивайте

Конечно, вы захотите везде и всюду вставить свои пять копеек. Но такими действиями вы покажете лишь бестактность и неуважение.

  • Не опаздывайте, а если так произошло – предупредите

Да, вы устали на работе, застряли в душе, пробках и все такое. Но это не тот случай, когда нужно демонстрировать свою непунктуальность.

  • Не говорите свысока с персоналом кафе/клуба/ресторана

Пытаясь показать, что вы большая шишка, вы продемонстрируете неуважение только к себе.

  • Не приходите в тех же трениках, в которых сидите дома на удаленке

В трениках можно выйти в аптеку на первом этаже, когда вам очень нехорошо. Во всех остальных случаях соблюдайте дресс-код.

  • Не берите с собой друга или подругу

Третий – лишний на свидании, в отношениях и повсюду, где двоим хорошо.

  • Не напивайтесь

Нет, алкоголь не поможет расслабиться и сблизиться. А вот репутацию пьяницы вы заработаете мгновенно.

Раньше мы писали о фатальных ошибках в отношениях, из-за которых от вас сразу убегают.

Также узнайте о тревожных колокольчиках, из-за которых ваши отношения обречены на несчастливый конец.

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