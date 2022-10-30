Причины, почему от вас убегают после первого же свидания

Сегодняшние знакомства чаще всего происходят в интернете, так что до фазы первого свидания вы мало что знаете друг о друге. Запах, мимика, манеры – это все открывается вашему потенциальному партнеру именно при встрече.

Как не испортить все, еще не начав, рассказали психологи, эксперты по отношениям.

Не выливайте на себя полфлакона духов

Не надо так производить впечатление. Ваш собеседник, а еще все остальные в радиусе 100 метров, точно вас будут вспоминать… незлым, тихим словом.

Не начинайте сразу заводить разговоры о бывших

Не стоит как критиковать, так тем более, нахваливать эксов. Это сразу отпугивает потенциального партнера.

Не перебивайте

Конечно, вы захотите везде и всюду вставить свои пять копеек. Но такими действиями вы покажете лишь бестактность и неуважение.

Не опаздывайте, а если так произошло – предупредите

Да, вы устали на работе, застряли в душе, пробках и все такое. Но это не тот случай, когда нужно демонстрировать свою непунктуальность.

Не говорите свысока с персоналом кафе/клуба/ресторана

Пытаясь показать, что вы большая шишка, вы продемонстрируете неуважение только к себе.

Не приходите в тех же трениках, в которых сидите дома на удаленке

В трениках можно выйти в аптеку на первом этаже, когда вам очень нехорошо. Во всех остальных случаях соблюдайте дресс-код.

Не берите с собой друга или подругу

Третий – лишний на свидании, в отношениях и повсюду, где двоим хорошо.

Не напивайтесь

Нет, алкоголь не поможет расслабиться и сблизиться. А вот репутацию пьяницы вы заработаете мгновенно.