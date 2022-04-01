Кого заберуть, яка зарплата? Відповіді на найпоширеніші питання про загальну мобілізацію

Хто підлягає загальній мобілізації

Згідно з указом президента, з 24 лютого 2022 протягом 90 днів у країні проводиться мобілізація для комплектування ЗСУ та інших військових формувань України.

Їй підлягають військовозобов'язані громадяни та резервісти віком від 18 до 60 років. Максимальний термін служби – до 1 року.

Необхідні мобілізаційні обсяги на даний момент засекречені, проте всього передбачається 4 хвилі:

оперативний резерв – колишні військовослужбовці віком до 40 років, ветерани АТО, бійці ООС. друга черга оперативного резерву – проходить з 15 березня, мобілізують військовослужбовців, які проходили службу до 2014 року, які служили за контрактом. Також мобілізують військовозобов'язаних інших категорій. мобілізаційний резерв – військовозобов'язані випускники військових кафедр як офіцери запасу, не були призвані під час попередніх мобілізаційних кампаній. громадський резерв - інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров'я.

Мобілізація жінок

Українки, які перебувають на військовому обліку з військово-облікових спеціальностей, можуть бути призвані на службу під час проведення мобілізації.

Це стосується найдефіцитніших спеціальностей ЗСУ, наприклад, медицина, зв'язок, радіоелектроніка, обчислювальна техніка, картографія, аерофотослужба, кінорадіомеханіка, харчова промисловість, фінансово-економічна діяльність та інші.

Фото: жінки можуть мобілізувати на службу (facebook.com/NATO)

За словами заступниці голови Міноборони Ганни Маляр, необхідності в мобілізації жінок у країні немає. Наразі жодна українка не була призвана на військову службу під час мобілізації без особистої згоди.

Не можуть мобілізувати жінок, чиїх родичів було вбито або викрадено під час проведення антитерористичної операції.

Мобілізація, якщо є маленька дитина чи вагітна дружина

У цьому випадку чоловік підлягає мобілізації. Не можуть призивати на службу чоловіка або жінку, що самотужки виховують дитину до 18 років, або якщо в сім'ї є троє і більше неповнолітніх дітей.

Також на службу не призивають чоловіків та жінок, які виховують дитину з інвалідністю, тяжкохворих дітей (порушення функцій організму ІІІ-ІV ступеня).

Не можуть мобілізувати чоловіків та жінок, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт до 18 років та тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування.

Мобілізація, якщо не служив або знятий з військового обліку

Українці, які не проходили військову службу, можуть бути призвані під час мобілізації, якщо вони не мають вікових та фізичних обмежень.

Варто зазначити, що цю категорію громадян не можуть направити до зони активних бойових дій без підготовки. Спочатку вони проходять навчання у спеціальних центрах. Період навчання становить від 7 до 20 діб.

Зняті з військового обліку за станом здоров'я українці не підлягають мобілізації на підставі висновку військово-лікувальної комісії.

Мобілізація, якщо перебуваєш за кордоном

Громадяни, які наразі перебувають за межами України, не можуть бути мобілізовані.

Хоча після початку війни сотні тисяч чоловіків добровільно повернулися на територію України, щоб стати на захист своєї країни.

Яка зарплата у мобілізованих

Мобілізовані набувають статусу військовослужбовців і можуть розраховувати на відповідні виплати:

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становить від 10 тис. грн.

За мобілізованим громадянином після призову зберігається робоче місце та гарантується виплата середньої заробітної плати до закінчення терміну служби.

Під час військового стану мобілізовані на службу у ЗСУ, Нацгвардію, ДПСУ, Службу зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки, ДСНС, Управління державної охорони, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, Державну спеціальну служби транспорту отримують додаткову винагороду у розмірі 30 000 грн на місяць.

Для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн у розрахунку на місяць, пропорційно до часу участі у таких діях та заходах.

Фото: мобілізованим призначають пільги та виплати (Getty Images)

Що буде якщо не взяти повістку

Повістка - письмовий документ, який вручається після встановлення особи людини. Повістка вважається отриманою, якщо її вручили особисто або ж на ній є відмітка про відмову від вручення.

Незалежно від наявності підпису на повістці, наслідком неявки до територіального центру комплектування (ТЦК) може бути направлення військкоматом листа до правоохоронних органів. Також повідомити про необхідність прибуття у військкомат можуть телефоном.

За неявку на виклик у ТЦК для визначення призначення у військовий час передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів - 1700-3400 грн (ст. 210-1 КУпАП).

Відповідно до статті 337 Кримінального кодексу України, ухилення призовника, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП карається штрафом від 5100 до 8500 грн або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років (ст. 336 ККУ).