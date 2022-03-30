Як чоловікам виїхати з України за кордон: кому можна і які документи потрібні

В Україні під час воєнного стану заборонено залишати межі країни чоловікам віком від 18 до 60 років. Відповідний указ підписав Президент України 24 лютого. Але є винятки.

У матеріалі Styler читайте, хто з чоловіків може виїхати за кордон під час війни.

Кого не стосуються обмеження

Людей, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (відповідно до рішення Уряду про затвердження переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час);

які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено;

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Крім того нагадаємо, що перетнути кордон на виїзд з України можуть військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законодавством випадках, зокрема:

водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних Сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, відповідно до визначеного порядку. Детальніше почитайте тут.

люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.

Слід зазначити, що всі громадяни, які підпадають під виключення, повинні мати необхідні документи для підтвердження.

При цьому у ході заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх дійсність і факт видачі.