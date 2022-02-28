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Військовим платитимуть 100 тисяч гривень додаткової винагороди на місяць

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 18:02
Військовим платитимуть 100 тисяч гривень додаткової винагороди на місяць Фото: військовим платитимуть 100 тисяч гривень на місяць
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення виплат військовим. У разі участі безпосередньо у бойових діях додаткова винагорода становитиме 100 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з рішенням, в умовах воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що військовослужбовцям, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Така сума буде виплачуватися, поки не закінчиться війна.

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