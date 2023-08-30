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Кого не примут на работу во время мобилизации: объяснение ТЦК

Как устроиться на работу во время войны (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Пока действует военное положение, в Украине будет продолжаться всеобщая мобилизация. Действует также и норма о том, что для трудоустройства мужчина должен стоять на учете в военкомате.

Как теперь будет производиться прием на работу, рассказали в Черновицком областном ТЦК СП.

Как устроиться на работу во время войны

Работодатель имеет право принимать на работу призывников, военнообязанных и резервистов только при условии, что они находятся на военном учете в районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

То есть во время собеседования работодатель должен проверить наличие у мужчин от 18 до 60 лет военно-учетных документов:

  • у военнообязанных - военный билет или временное удостоверение
  • у призывников - удостоверение о приписке к призывным участкам

Таким образом, если мужчина не стоит на учете в военкомате, его вполне могут не принять на работу.

В свою очередь руководители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, учебных заведений независимо от форм собственности должны соблюдать законодательные нормы по ведению военного учета.

Если будут выявлены нарушения этих норм, виновные будут нести ответственность по закону.

Где выдача повесток законна

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии Суспільному сообщила, что вручение повесток допускается в любых местах.

"То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - сказала она.

Таким образом, городские пляжи и блокпосты являются вполне законными местами для вручения повесток.

Затем ее слова подтвердил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко.

Он сказал, что вручение повесток в общественных местах не запрещено законодательством. Однако остановка транспортного средства работниками военкоматов с целью вручения повесток - запрещена.

 

Раньше мы рассказывали, где могут начать выдавать больше повесток.

Читайте также, могут ли дворники и консьержи раздавать повестки.

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