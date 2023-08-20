Повестки смогут вручать дворники и консьержи? Адвокат указал на важные нюансы нового законопроекта

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9566, в котором предлагается наделить полномочиями выдачи повесток коммунальщиков - дворников, управляющих домов, работники ЖЭК, консьержи и владельцев жилых зданий. Они будут иметь право не только выдать повестку, но и собирать информацию о гражданах.

Что не так с этим законопроектом и что грозит украинцам в случае его принятия, рассказал адвокат Роман Симутин в своем блоге на YouTube.

Дворник "в законе"

Указанные изменения планируется внести в ч. 12 ст. 38 ЗУ "О военной обязанности и военной службе", хотя подобные "инновации" уже закреплены в постановлении Кабмина №1487 от 30.12.2022 года. По словам адвоката, они не выполняются, так как по сути - ничтожны.

"Но нам интересна не теория, а суть и последствия принятия подобного закона. Первая цель уже понятна: сбить частично негатив с ТЦК и перевести его на другую категорию граждан", - поясняет Симутин.

Он добавил, что есть и вторая цель. Постановления со штрафами, которые выносят начальники ТЦК, разваливаются в судах в основном по причине недоказуемости вручения повестки, так как в качестве доказательств используются пояснения самих работников ТЦК и их рапорты, что ставит под сомнение их беспристрастность.

Но при "правильном" подходе и дворники, и работники ЖЭКов, и управляющие ОСМД будут беспристрастными свидетелями для судов, поэтому постановлений можно будет выписать в разы больше.

Забавный момент

Симутин отмечает, что в тексте законопроекта есть и смешные моменты. Например, в той части, где хотят уполномочить на вручение повесток владельцев домов.

"Это типа я сам должен вручить повестку себе и своим родным? Честно, я не прикалываюсь, потому что согласно решению Конституционного суда от 2004 года, жильцы многоквартирных домов являются его совладельцами (то есть собственниками) и их часть не измеряется только квартирой, а и площадями общего пользования, только без выделения в натуре", - рассказал адвокат.

Новые полномочия полиции

К ст. 23 ЗУ "О национальной полиции" хотят внести пункт, что полиция по обращению доставляет в ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения по статьям 210, 210-1 КУоАП.

"Где зарыли собаку? В изменения говорится о свершившимся факте совершения лицом правонарушения, то есть, что в отношении вас начальником ТЦК вынесено постановление и наложен штраф. То есть, в отношении вас рассмотрено дело, вам вручено постановление и т.п. А как происходит на практике? Люди узнавали о вынесенном постановлении через 2-3 месяца и только после открытия исполнительного производства и наложения ареста на средства, не имея возможности в 10-дневный срок обжаловать и остановить действие постановления", - рассказал Симутин.

Он отмечает, что в совокупности с изменениями для дворников получится некая смесь закона, которая позволит "и рыбку съесть", и закон использовать по своему усмотрению.

Стоит отметить, что на данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения и еще не вынесен на голосование в Верховной Раде.

"Целью законопроекта является повышение мотивации к защите Родины и оптимизация мобилизационной деятельности для достижения комплексного позитивного результата в деле укрепления обороноспособности государства", - сказано в пояснительной записке к этому законопроекту.