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В Украине усилят мобилизацию: где увеличится количество повесток

Понедельник 28 августа 2023 07:39
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В Украине усилят мобилизацию: где увеличится количество повесток Где будут раздавать повестки (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине будет усилена по просьбе военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Таким образом сотрудники ТЦК смогут вручать повестки на предприятиях и на рабочих местах военнообязанных.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Что нужно знать о мобилизации

В областных ТЦК рассказали, что после заявления президента Украины еще никаких письменных указаний об усилении мобилизации не поступало. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время.

"Пока единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Другие направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", - сообщил один из источников в военкомате.

"Воевать пойдут все"

Напомним, что недавно заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что воевать пойдут все.

По его словам, четвертая очередь мобилизации предполагает, что на войну идут все мужчины, а сейчас в Украине идет вторая очередь мобилизации.

"Это зависит от того, сколько эта война будет продолжаться и сколько ресурсов будет привлечено со стороны РФ. В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации.

"Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины - защищать собственную страну. Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", - добавил Чернев.

Кстати, ранее адвокат назвал 7 главных мифов о мобилизации в Украине.

А также читайте, могут ли представители ТЦК останавливать транспорт для вручения повестки.

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