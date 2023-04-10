С какого возраста ребенку можно давать шоколад и какао. Врач расставила все точки над "і"

Многих родителей интересует вопрос, с какого возраста ребенку можно давать какао и шоколад, и не вредно ли это.

На этот вопрос ответила педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram.

С какого возраста можно давать детям какао и шоколад?

Изделия из какао и шоколада лучше не давать до 2 лет, поскольку они содержат кофеин и часто сахар.

Однако небольшие кусочки шоколада и небольшие глотки горячего какао или другого безалкогольного какао или шоколадного напитка после первого дня рождения ребенка безопасны.

Полезен ли шоколад и какао для детей?

В общем - нет. Какао и шоколад содержат кофеин и другие стимуляторы, такие как теобромин, которые могут влиять на развитие и нервную систему ребенка.

При избытке кофеин может снизить аппетит, вызвать нервное возбуждение, повлиять на сон и усилить рефлюкс, а младенцы более чувствительны к кофеину, чем старшие дети и взрослые.

Фактически, потребление кофеина от 100 мг до 400 мг может вызвать нервозность, нервное возбуждение и суетливость.

Черный шоколад содержит около 19 мг кофеина на 45 г (плитка среднего размера). Молочный шоколад содержит примерно 9 мг кофеина на 45 г.

Для сравнения чашка (350 мл) кофе содержит примерно 140 мг кофеина, поэтому, хотя это сравнительно небольшое количество, кофеин не рекомендуется маленьким детям.

Белый шоколад не содержит кофеина, поскольку он изготовлен только из какао-масла, а не из твердых частиц какао.

Кофеин также может препятствовать усвоению кальция, являющегося чрезвычайно важным минералом для маленьких детей.

Кроме того, продукты из какао и шоколада часто имеют высокое содержание добавленного сахара, которое не рекомендуется употреблять до 2 лет.

Подсластители и сахар в составе могут уменьшить разнообразие пищи, которую ваш ребенок хочет есть, а также увеличить риск ожирения и диабета 2 типа и негативно повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.