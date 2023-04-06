От храпа до аллергии. Врач назвала причины темных кругов под глазами у детей

У некоторых детей появляются темные круги под глазами. Естественно, это не может не тревожить родителей. Почему они возникают?

На этот вопрос ответила педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram.

Что вызывает темные круги под глазами у детей?

Заложенность носа. Когда нос заложен, вены вокруг носа становятся больше и темнее. Заложенность носа может быть вызвана простудой или аллергией.

Если кожа вокруг глаз ребенка выглядит темнее обычного, и у нее есть проблема заложенности носа, это может быть связано. Несмотря на это, важно проконсультироваться с врачом.

Наследственность. Если у вас есть темные круги под глазами, велика вероятность, что они появятся у вашего ребенка. Это частая причина, если у вас нет других явных симптомов. Плач или трение глаз может усугубить ситуацию.

Храп. Дети также могут храпеть во сне, как и взрослые. У детей храп обычно вызван увеличенными аденоидами.

Если у вашего ребенка большие аденоиды, он может храпеть и часто спать или дышать с открытым ртом. Они также могут привести к заложенности носа и темных кругов под глазами.

Бронхоспазм. Темные круги под глазами у ребенка также могут быть следствием блокирования и сужения бронхов, несущих воздух в легкие и из них. Нехватка кислорода вызывает этот симптом.

Отсутствие достаточного количества сна. Темные круги также могут появиться под глазами ребенка, если он плохо отдохнул. Недостаточный сон или нарушение режима сна также могут быть предрасполагающим фактором. Поэтому очень важно обеспечить ребенку достаточный сон каждую ночь.

Плохая циркуляция крови. Кожа вокруг глаз нежная. Кровеносные сосуды, несущие дезоксигенированную кровь от кожи, расположены ближе к поверхности, чем в других местах. Бедная на кислород кровь приобретает голубоватый цвет. В результате он может проявляться под кожей в потемневших пятнах под глазами

Железодефицитная анемия. Эта анемия возникает, когда в вашем рационе недостаточно железа. Поощряйте ребенка употреблять больше продуктов, богатых железом.

Соленые блюда. Потребление продуктов, содержащих много соли, вызывает задержку жидкости под глазами. Это может привести к изменению цвета и легкому отеку, который выглядит как мешки под глазами.