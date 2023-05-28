Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд "змеиным"

Генетический дефект, при котором отсутствует часть радужки глаза, называется колобомой радужки. Встречается она раз в 10 тысяч случаев, и рожденные с ней люди часто считают себя особенными, гордятся своими глазами и отказываются от коррекции.

Что такое колобома, почему она возникает и излечима ли - смотрите ниже в материале Styler.

Что такое колобома?

Как правило, эта аномалия носит врожденный характер, но офтальмологам известны и случаи приобретенной колобомы. Данная патология может носить сложный характер, например, достигать сетчатой и сосудистой оболочки или проявляться только в виде небольшого нарушения формы зрачка.

Врожденный дефект возникает у плода во время внутриутробного развития. В этом случае патология обусловлена нарушением процессов формирования глаза на определенном этапе развития этого органа.

Фото: instagram.com/jeremyleyer

Приобретенная колобома радужки обычно является следствием травмы глазного яблока, или может возникнуть как осложнение после хирургической операции.

Специалисты различают колобомы односторонние и двусторонние (в зависимости от того, поражены один или оба глаза), полные и неполные (в первом случае затронуты все слои радужки, во втором - только ее отдельные слои).

Фото: instagram.com/wifeoftheparty

Такой дефект заметен, ведь зрачок имеет форму груши, капли, скважины. Обычно зрачок вытянут вниз и может выходить за пределы радужной оболочки. Этот дефект несколько напоминает змеиный или кошачий глаз.

Глаз при врожденной колобоме радужки выполняет свои функции, но качество зрения, как правило, снижается.

Фото: instagram.com/gattogomeztv

Насколько распространена колобома?

Колобома очень редкая, она встречается только у одного из 10 000 новорожденных.

Иногда колобома передается по наследству, но в большинстве случаев нет генетической связи.

Если у вашего ребенка колобома, вы сами должны пройти проверку глаз - на случай, если у вас есть недиагностированные проблемы. О других причинах колобомы известно немногое.

Фото: instagram.com/meddevognsen

Как лечится колобома?

Колобому нельзя вылечить (лишь исправить хирургически), но ее следует контролировать с помощью проверки зрения каждые шесть месяцев, а затем ежегодно.

Некоторым детям с колобомой может понадобиться носить очки, а взрослые могут приобрести косметические контактные линзы, чтобы зрачок выглядел круглым.

Фото: instagram.com/amandabethmartin/

Когда ребенок становится старше, при наличии показаний (большие размеры колобомы и значительная потеря зрительных функций) может быть назначена хирургическая операция.