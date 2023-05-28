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Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд "змеиным"

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Воскресенье 28 мая 2023 19:01
Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд "змеиным" Фото: instagram.com/the_poindexter_kids/
Автор: Светлана Мащенко

Генетический дефект, при котором отсутствует часть радужки глаза, называется колобомой радужки. Встречается она раз в 10 тысяч случаев, и рожденные с ней люди часто считают себя особенными, гордятся своими глазами и отказываются от коррекции.

Что такое колобома, почему она возникает и излечима ли - смотрите ниже в материале Styler.

Что такое колобома?

Как правило, эта аномалия носит врожденный характер, но офтальмологам известны и случаи приобретенной колобомы. Данная патология может носить сложный характер, например, достигать сетчатой и сосудистой оболочки или проявляться только в виде небольшого нарушения формы зрачка.

Врожденный дефект возникает у плода во время внутриутробного развития. В этом случае патология обусловлена нарушением процессов формирования глаза на определенном этапе развития этого органа.

Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд &quot;змеиным&quot;

Фото: instagram.com/jeremyleyer

Приобретенная колобома радужки обычно является следствием травмы глазного яблока, или может возникнуть как осложнение после хирургической операции.

Специалисты различают колобомы односторонние и двусторонние (в зависимости от того, поражены один или оба глаза), полные и неполные (в первом случае затронуты все слои радужки, во втором - только ее отдельные слои).

Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд &quot;змеиным&quot;

Фото: instagram.com/wifeoftheparty

Такой дефект заметен, ведь зрачок имеет форму груши, капли, скважины. Обычно зрачок вытянут вниз и может выходить за пределы радужной оболочки. Этот дефект несколько напоминает змеиный или кошачий глаз.

Глаз при врожденной колобоме радужки выполняет свои функции, но качество зрения, как правило, снижается.

Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд &quot;змеиным&quot;

Фото: instagram.com/gattogomeztv

Насколько распространена колобома?

Колобома очень редкая, она встречается только у одного из 10 000 новорожденных.

Иногда колобома передается по наследству, но в большинстве случаев нет генетической связи.

Если у вашего ребенка колобома, вы сами должны пройти проверку глаз - на случай, если у вас есть недиагностированные проблемы. О других причинах колобомы известно немногое.

Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд &quot;змеиным&quot;

Фото: instagram.com/meddevognsen

Как лечится колобома?

Колобому нельзя вылечить (лишь исправить хирургически), но ее следует контролировать с помощью проверки зрения каждые шесть месяцев, а затем ежегодно.

Некоторым детям с колобомой может понадобиться носить очки, а взрослые могут приобрести косметические контактные линзы, чтобы зрачок выглядел круглым.

Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд &quot;змеиным&quot;

Фото: instagram.com/amandabethmartin/

Когда ребенок становится старше, при наличии показаний (большие размеры колобомы и значительная потеря зрительных функций) может быть назначена хирургическая операция.

Иногда рекомендуют отпускаемые по рецепту солнцезащитные очки из-за светочувствительности людей с колобомой.

Раньше мы писали, как наследуется группа крови, и когда ребенок может получить "чужую кровь".

Также читайте, какого цвета будут глаза у вашего будущего ребенка.

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