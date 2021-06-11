Каву можна використовувати не тільки для напою: ви будете здивовані!
Мелену каву після заварювання викидати не варто. У господарстві є кілька способів, де можна використовувати з користю цю гущу.
Корисними ідеями поділилися на порталі Goodhousekeeping.
Позбавляємося від запаху в холодильнику
Гущу від кави потрібно підсушити та пересипати в пластикову баночку з дірочками. Баночку потрібно поставити в морозилку або в холодильник – кава буде поглинати всі неприємні запахи.
Позбавляємося від неприємного запаху після готування
Готували рибу, і вся кухня пропахла, а сковороду доводиться мити три рази поспіль? Знайома історія. Кавовою гущею можна натерти руки та сполоснути проточною одою. А також трохи меленої кави можна насипати на місце пригару на посуді та добре потерти.
Не варто використовувати цей спосіб для посуду з антипригарним покриттям.
Позбавляємося від неприємного запаху взуття
Суху гущу насипте в носок, міцно зав'яжіть і помістіть на ніч у взуття. До ранку від неприємного запаху і сліду не залишиться.
Рятуємо квіти у вазонах
У каві повно корисних речовин, які можуть стати добривом для рослин. Це стосується рослин, яким потрібен кислий грунт – гортензії, азалії, камелії, барбарис. Насипте трохи меленої кави в горщик або на клумбу.
Ще один корисний лайфхак, який врятує квіти від домашнього кота. Змішайте каву з подрібненою шкіркою апельсина і посипте клумбу або горщик. Котам такий запах не припаде до душі й вони дадуть спокій квітам.
Створюємо універсальне мило
Додайте трохи свіжої гущі у свій рецепт приготування кускового мила. Кава усуває багато запахів і допомагає шкірі.
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