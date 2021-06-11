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Кофе можно использовать не только для напитка: вы будете удивлены!

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 08:01
Кофе можно использовать не только для напитка: вы будете удивлены! Фото: Эксперты назвали необычные способы изпользования кофейной гущи (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Меленый кофе после заваривания выбрасывать не стоит. В хозяйстве есть несколько способов, где можно использовать с пользой эту гущу.

Полезными идеями поделились на портале Goodhousekeeping.

Избавляемся от запаха в холодильнике

Гущу от кофе нужно подсушить и пересыпать в пластиковую баночку с дырочками. Баночку нужно поставить в морозилку или в холодильник – кофе будет поглощать все неприятные запахи.

Избавляемся от неприятного запаха после готовки

Готовили рыбу, и вся кухня пропахла, а сковороду приходиться мыть три раза подряд? Знакомая история. Кофейной гущей можно натереть руки и сполоснуть проточной одой. А также немного молотого кофе можно насыпать на место пригара на посуде и хорошо потереть.

Не стоит использовать этот способ для посуды с антипригарным покрытием.

Избавляемся от неприятного запаха обуви

Сухую гущу насыпьте в носок, крепко завяжите и поместите на ночь в обувь. До утра от неприятного запаха и следа не останется.

Спасаем цветы в вазонах

В кофе полно полезных веществ, которые могут стать удобрением для растений. Это касается растений, которым нужен кислый грунт – гортензии, азалии, камелии, барбарис. Насыпьте немного меленого кофе в горшок или на клумбу.

Еще один полезный лайфхак, который спасет цветы от домашнего кота. Смешайте кофе с измельченной шкуркой апельсина и посыпьте клумбу или горшок. Котам такой запах не придется по душе и они оставят цветы в покое.

Создаем универсальное мыло

Добавьте немного свежей гущи в свой рецепт приготовления кускового мыла. Кофе устраняет многие запахи и помогает коже.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, какие продукты могут нейтрализовать вред кофе и сигарет.

А также рассказывали о том, что эндокринолог раскрыла правду о кофе без кофеина.

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