Не "Кобзарем" единым: какие картины создавал Тарас Шевченко (фото)

Таланты Тараса Шевченко

Тарас Шевченко - это историческая фигура нашей страны, его судьба была нелегкой, ведь почти до 25 лет он был рабом. Но юному парню повезло - за его свободу заплатили и он стал свободным человеком.

Этот круг рабства и воли в жизни Шевченко не прекращался. Ведь ему было трудно принять свою судьбу, поэтому в стихах мужчина начал писать о бунтах, восстаниях и освобождениях.

Творчество всегда спасало поэта, постоянно сравнивавшего свою жизнь с жизнью Украины. Его творчество являеться отражением состояния души.

Шевченко как художник

Тарас Григорьевич овладел художественным мастерством еще в детстве, и это известный биографический факт. Но его судьба была слишком тяжелой, чтобы он мог обучатся рисованию целенаправленно. К сожалению, из-за ряда обстоятельств и его жизни раба - он так и не получил достойного образования.

Однако это не помешало поэту писать акварелью и работать в разных направлениях.

Автопортреты

Тарас Григорьевич писал не только тексты, но и картины. Правда, Шевченко почти не позиционировал себя художником. Хотя рисовал виртуозно.

В его творческом арсенале есть и автопортреты, которые он любил рисовать, разглядывая себя. До наших времен дошло немного картин и авторитетов поэта. Но два точно можно увидеть.

Автопортрет Тараса Шевченко 1847 год (фото: Wikimedia)

Автопортрет Тараса Шевченко 1848 (фото: Wikimedia)

Женщины

Тарас Григорьевич был ценителем женщин, то, что он обожал их - мягко сказано. И часто свою любовь к женскому телу поэт и художник вкладывал в поэмы и картины. Чего только стоит картина "Мария", изображенная полураздетой.

Он любил изображать роскошные формы, пухлые губы и большие и часто темные глаза.

А вот картина "Екатерина", хоть и полна драматизма и не имеет обнаженных форм, все равно передает красоту женского беременного тела.

Шевченко всегда пытался изобразить женщин страстными, ведь он представлял их только в таком образе.

Мария (фото: Wikimedia)

Екатерина (фото: Wikimedia)

Пейзажи и дома

Несмотря на полет фантазии, Шевченко писал еще дома и пейзажи. То есть все, что было вокруг него и вызывало эмоции и восторг.

Его глаза были как фотоаппарат, они запоминали определенные виды, а впоследствии автор воспроизводил это на бумаге или холсте.

Почаевская лавра со сходом (фото: Wikimedia)

Церковь Павла и Петра (фото: Wikimedia)

Костел в Киеве (фото: Wikimedia)