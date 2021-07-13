Купатися заборонено! Названі найбрудніші пляжі в Україні
Спека в Україні виганяє жителів до водойм, щоб отримати хоч трохи прохолоди. Однак погодні умови й тут зробили свою справу - через часті дощі, високі температури, грози та шквали вода не скрізь придатна для купання.
Які пляжі в Україні найбрудніші та де купатися категорично заборонено, розповіли на сторінці Центру Громадського здоров'я в Facebook.
Проби води станом на 9 липня показали, що відхилення є за даними ЛКП (лактопозитивні палички) і по хімічному складу.
Донецька область:
- Міський пляж в Маріуполі в районі водної станції "Куточок" - відхилення по індексу ЛКП
- Пляжі "Кокос", "Арбор" в місті Лиман - відхилення по індексу ЛКП
Запорізька область:
- Пляж в Бердянську - відхилення по індексу ЛКП
- Пляж "Правий берег" в Запоріжжі, пляж в Енергодарі - відхилення по індексу ЛКП
- В Енергодарі - також відхилення за хімічними показниками
Миколаївська область
- Пляж в Южноукраїнську - відхилення по індексу ЛКП
- Пляж в місті Миколаїв - відхилення по індексу ЛКП
Херсонська область:
- Пляж Молодіжний в Херсоні - відхилення по індексу ЛКП
Київ:
- Пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Слобідка", "Центральний", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербне", "Пуща-Водиця", "Галерний" - відхилення по індексу ЛКП
- Пляжі "Вербне" і "Пуща-Водиця" - відхилення за хімічними показниками.
На цих пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Повторні проби взяті та відправлені для дослідження.
А що в Одесі?
Обласний центр контролю і профілактики хвороб в Одеській області зробив перевірку на 22 пляжах в Одесі та області.
Найбруднішу воду виявили в курортній Затоці - на пляжах "Центральний", "Лиманський" і "Сонячний". Там купатися не рекомендується.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на курортах в Україні стане набагато спекотніше.
А також розповідали про те, що українців попередили про нахабну схемою обману на пляжах Одеси.