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У Коблево туристи розгромили номер в готелі і протаранили ворота, щоб втекти (відео)

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Коблево, Вівторок 13 липня 2021 16:37
У Коблево туристи розгромили номер в готелі і протаранили ворота, щоб втекти (відео) У Коблево туристи розгромили номер готелі та втікли (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У курортному Коблеві відпочивальники з Миколаєва влаштували бешкет і погром в невеликому готелі. Вони розгромили номер, в якому відпочивали та втекли.

Відео інциденту і деталі розмістила власниця приватного готелю Анастасія Погосова на своїй сторінці в Facebook.

За словами Погосової, гості спробували о першій годині ночі виїхати на пляж на автомобілі. Вони включили музику на колонці, горланили пісні та зламали паркан. Після невдалої спроби з пляжем, туристи розгромили номер в готелі.

Крім того, компанія хамила персоналу готелю і погрожувала їм. Після того як власники викликали поліцію, компанія завантажилася в автомобіль марки BMW і протаранила ворота, щоб сховатися до приїзду правоохоронних органів.

З'ясувалося, що постояльці не просто залишили безлад і сміття в кімнатах, а ще й зламали міжкімнатні двері.

"Цінник відпочинку у кожного з цієї компанії 450 гривень з людини за добу, це значно менше, ніж коштує найпростіші міжкімнатні двері з доставкою та установкою. Ще - вимушене скасування броні на цей номер з поверненням грошей наступним гостям. Я вже мовчу про хамське поводження з персоналом бази", - журиться господиня готелю.

Вона зазначила, що в Коблево достатньо місць для нічного відпочинку - клуби та дискотеки, які працюють до 5 години ранку.

Господиня готелю звернулася в поліцію і зараз бешкетників розшукують. Відомо, що вони приїхали в Коблево з Миколаєва. Паспортні дані вони при заселенні надали.

У Коблево п'яна компанія розгромила номер в готелі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в курортній Грибівці під Одесою приватний вертоліт розгромив кемпінг туристів.

А також ми розповідали про те, які пляжі в Україні непридатні для купання.

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