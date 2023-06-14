Чтобы что? В киевские укрытия купили барабаны, овощерезки и сковороду за 700 тысяч

В укрытия города Киева с помощью системы Prozorro закупают необходимые предметы - от табличек до мебели. Но недавно выяснилось, что некоторые организация вместо системы вентиляции или воды закупают для укрытий очень странные вещи.

Какие странные предметы покупали для укрытий в Киеве - читайте в материале ниже.

Как сообщил депутат Киевского совета Леонид Емец, Управление образования Днепровского районной государственной администрации, закупило для укрытий овощерезки по цене 130 тысяч гривен за штуку.

В сервисе Prozorro указывается, что это "комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях". Тендер был проведен на 12 овощерезок Robot Coupe CL50 на сумму 1 583 496 гривен.

Цена одной овощерезки с комплектом насадок составила 131 958 гривен. С помощью этого агрегата можно нарезать овощи соломкой, кубиками, есть насадки для нарезки картофеля фри и приготовления пюре.

В том же Днепровском районе Киева для укрытия в один из лицеев заказали электросковородку стоимостью в 720 тысяч гривен.

"Когда мы нашли тендер на закупку в укрытие электрических овощерезок за 130 тысяч штук штука, я думал больше меня ничего не удивит. Но супер электрическая сковорода с тачскрином и ценой 720 тыс. грн за штуку, это даже для мишленовского ресторана перебор, не то что для укрытия Днепровского района!" - возмущается депутат.

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Согласно описаниям на сайтах, эта сковородка способна на одной плоскости готовить различные деликатесы на разных температурах и по запрограммированным рецептам. Вопрос только один - зачем она в укрытии лицея?

Но самый невероятный предмет, который был обнаружен в системе для закупки в укрытия - это барабан.

"Если вы думаете, что сковородка за 720 тысяч - это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие. За 890 000 гривен. И снова РГА Днепровского района. Еще раз. В укрытие. Барабаны. 300. На почти 1 млн гривен. Все остальное с укрытиями уже супер ок?" - пишет Емец.

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В системе эта странная покупка указана как "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог". Известно, что барабаны сделаны из натуральной кожи и к ним прилагаются палочки.