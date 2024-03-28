5 полезных книг, которые нужно прочитать каждой женщине

Хорошие книги для женщин - не только развлекающие, но и те, которые дают дельные советы и полезные навыки.

Метод садотерапии, который помог многим военным ветеранам, трудным подросткам и всем, кому нужно прополоть мысли, - в познавательной и практической книге Сью Стюарт-Смит, выдающегося психиатра и упорной садовницы. Вы узнаете о способности садоводства влиять на разум человека, уменьшать стресс и делать вашу жизнь более упорядоченной и светлой.

Более того, если сада или хотя бы небольшой клумбы у вас нет - не грустите, автор даст много советов по техникам общения с природой, которые помогут вам чувствовать себя лучше!

Обложка книги "Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові"

Модные когда-то стратегии "успешного успеха" и безумной производительности любой ценой теперь истощают нас, а повседневная жизнь для многих потеряла смысл. И чем больше мы пытаемся "взять себя в руки" и "преодолеть", тем меньше остается сил.

Авторы книги, нейробиолог и клинический психолог, объясняют, что мозг имеет две сети: сеть быстрого решения проблем (привычки) и сенсорную сеть, отвечающую за свежие инсайты. Наша цель - научиться перезагружать сенсорную сеть через повседневные ощущения. Как это сделать - читайте в этой книге.

Обложка книги "Краще не буває. Нейробіологія відчуттів, або Як повернути собі смак життя"

У многих женщин есть любимые вещи, которые, кажется, приносят удачу или уверенность в себе. Есть и те, кто не думает слишком много о своем повседневном look. Но факт остается фактом: одежда влияет на то, как другие воспринимают вас.

Всемирно известная психолог моды Донн Керен научит, как использовать преимущества гардероба на пути к достижению своей мечты. Она даст несколько простых и действенных советов, которые не только изменят ваш внешний вид, но и качественно улучшат вашу жизнь. С ее помощью вы создадите свой уникальный стиль и сделаете ваш шоппинг более осознанным.

Обложка книги "Твій щасливий одяг. Як психологія моди допоможе покращити стиль і життя"

В книге психолог-психотерапевт Владимир Станчишин рассказывает о моментах, которые может переживать любая пара. Что происходит, когда заканчивается первый этап влюбленности? Почему кризисы и конфликты - это нормально? Как меняется жизнь, когда у пары появляется младенец? Какие этапы проходит семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью? Почему домашнее насилие - это не частное дело и о нем нужно говорить? Как пережить потерю партнера?

Автор не предлагает программы действий, готовых ответов или советов. Вместо этого, отталкиваясь от часов своей практики, охватывает те жизненные ситуации, о которых чаще всего говорят его клиенты.

Обложка книги "Для стосунків потрібні двоє"

Ваш ребенок отворачивает голову, капризничает и не ест? Накормить ее хотя бы ложкой каши для вас настоящая мука? Да еще и более "опытные" мамочки каждый раз напоминают вам о том, что ребенок "слишком худой"?

Карлос Гонсалес в книге ""Моя дитина не хоче їсти" решит все проблемы кормления ребенка или хотя бы просто вас успокоит. Как, когда и сколько кормить новорожденного, какой "идеальный" режим питания, когда начинать прикорм и какие продукты просто запрещены для малышей - ответы на эти и другие вопросы ищите здесь.