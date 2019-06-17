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Полуничний повний місяць у червні: хто опиниться в зоні небезпеки

STYLERЖиття    17.06.2019 - 16:44
Полуничний повний місяць у червні: хто опиниться в зоні небезпеки
Повний місяць у червні (pixabay.com)

Повний місяць у червні може стати напруженим через зайву емоційність

Повний Місяць у червні настав 17 числа. Його називають полуничною або рожевою повнею, хоча до кольору Місяця це не має ніякого відношення. А рожеве - так як в цей період зацвітають троянди і деякі ягоди. Також у народі червневу повню називають медовою. Про те, кому це повня може принести небезпеку, пише КП в Україні.

Повний Місяць у червні відбувся в вогняному знаку Стрільця, що значно знижує негативні наслідки цього періоду. Вогняний Стрілець – енергетично потужний знак, проте передбачуваний і сфокусований. Астрологи стверджують, що в ці дні ймовірність неприємних сюрпризів буде максимально низькою.

"У цей день можна змінювати обстановку, сміливо вирушати на пошуки натхнення і навіть країни. Стрілець розбудить тягу до знань та інформації. Виникне бажання як вчитися, так і повчати. Але врахуйте, що ваші повчання можуть не сподобатися близьким", - зазначила астролог Емма Літвінова.

В любовній сфері не варто очікувати переворотів або сплесків, скоріше буде навпаки – затишок і спокій. Під час повного місяця не варто піддаватися емоціям і робити необдуманих кроків, а також не варто перебільшувати події, що відбуваються.

Полуничний повний місяць у червні: хто опиниться в зоні небезпеки

повний Місяць у червні (pixabay.com)

Період полуничної повні чудово підходить для фінансової і ділової сфери. Всі проекти, які будуть запущені в ці дні, стануть перспективними і успішними.

Астрологи радять у цей день зберігати спокій і бути позитивними навіть в самих несподіваних ситуаціях. Слід утриматися від переїдання і алкоголю, а також від непомірних вимог на адресу оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог розповіла, кого чекають фінансові сюрпризи з 17 до 23 червня.

А також розповідали про те, кому із знаків Зодіаку варто уважніше поставитися до свого здоров'я в червні.

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