Гороскоп здоров'я на червень: кому із знаків Зодіаку загрожують неприємності

Гороскоп здоров'я на червень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астролог назвав знаки Зодіаку, яким варто уважно поставитися до свого самопочуття

Відомий астролог Хаял Алекперов розповів, кому з знаків Зодіаку потрібно уважно поставитися в червні до свого здоров'я. Він зазначив, що більшість проблем зі здоров'ям виникає через стреси і перенапругу і порекомендував використовувати літо для відпочинку на природі і відпусток. Свої рекомендації він розповів для видання "Факти".

Овнам у червні не рекомендується стримувати претензії до оточуючих, так як це загрожує проблемами з горлом і зв'язками. Однак сваритися з оточуючими не варто, а скидати емоції можна іншим способом – займатися улюбленою справою або влаштовувати щоденні прогулянки.

Тельцям у червні загрожує нервове перенапруження і стрес. Щоб цього уникнути, їм потрібно розслабитися, відпочити і скинути оберти. Варто прийняти запрошення друзів відпочити на природі, сходити в кіно і навіть здійснити невелику подорож.

Близнюкам загрожують проблеми з серцево-судинною системою, так як в червні вони зіткнуться з новими завданнями і відповідальністю. Астролог рекомендує їм простіше ставитися до невдач і помилок, достатньо спати і наповнити життя приємними емоціями.

Раки у червні будуть схильні до самокопання і це потягне за собою проблеми з шлунком і розлади травлення. Зірки радять не експериментувати в харчуванні і не переїдати, а в емоційному плані – потрібно частіше себе хвалити, навіть за найменші досягнення.

Леви буде на початку літа дуже емоційні і це негативно позначиться на їх ендокринній системі. Астролог рекомендує займатися спортом, перемикатися на позитив і правильно скидати емоції.

Гороскоп здоров'я на червень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Дівам зірки обіцяють спокійний місяць, але в червні їм варто зайнятися профілактикою, зміцнити імунітет і підлікувати хронічні захворювання.

Терези відчують у червні прилив сил і енергії і спробують взятися за усі справи одночасно, що призведе до проблем зі спиною і суглобами. Їм рекомендується достатньо відпочивати і правильно розподіляти навантаження.

У Скорпіонів почне вередувати серце і дадуть про себе знати давні переживання і нервові зриви. Їм варто при перших ознаках нездужання звернутися до фахівців і не пускати захворювання на самоплив.

У Стрільців можливе загострення хронічних захворювань, тому їм варто уважно поставитися до свого самопочуття. Астролог радить вчасно зайнятися профілактикою.

У Козерогів червень стане дуже важким місяцем і на них звалиться багато завдань, які будуть вимагати швидкого вирішення. Все це може привести до частих головних болів. Їм рекомендується дозувати відпочинок і роботу, а також побільше гуляти з друзями і повноцінно спати.

Водолії можуть на початку літа оголосити війну шкідливим звичкам і змінити своє життя, так як червень для них дуже сприятливий місяць.

Рибам потрібно бути акуратніше в побуті, так як є ймовірність травм. А кінець місяця чудово підходить для переходу на правильне харчування та очищення організму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи склали любовний гороскоп на червень для всіх знаків Зодіаку.

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