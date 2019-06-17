Астролог розповіла, які знаки Зодіаку розбагатіють вже на цьому тижні

Фінансовий гороскоп від астролога (колаж РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку чекає успіх на цьому тижні - в фінансовому гороскоп від астролога

Фінансовий гороскоп обіцяє деяким знакам Зодіаку величезні грошові надходження з 17 по 23 червня, а іншим - чималі витрати. Кому пощастить, а хто повинен бути гранично обережним, розповіла відома астролог Тетяна Борщ.

Овен

У перші дні тижня Овни вирушать в поїздку або отримають гарні новини здалеку. Ситуація з фінансами стає ясніше, що дозволить діяти у правильному і потрібному руслі. Попереду великий обсяг роботи, але, як кажуть, дорогу здолає той, хто йде. Середина тижня - час домашньої роботи, в четвер і п'ятницю не провокуйте конфліктів! Наприкінці тижня можна зустрітися з друзями і непогано провести час.

Телець

На початку тижня Тельці отримають гроші, а також розплатяться за своїми рахунками. У середу і четвер будьте обережні в поїздках і за кермом! Також не наступайте на улюблені мозолі оточуючих, в першу чергу - родичам. Наприкінці тижня прийдуть пристойні гроші і вдало вирішаться питання професійні.

Близнюки

В понеділок-вівторок Близнюки зустрінуться з близькими людьми, отримають непогані новини здалеку і в цілому відмінно проведуть час. Середа і четвер принесуть багато витрат і спірних фінансових ситуацій. Постарайтеся не посваритися з близькими! У четвер і п'ятницю будьте уважні за кермом! Наприкінці тижня очікується поїздка.

Рак

У дні повного місяця Раки можуть погано себе почувати і отримати не гарні новини. Середина тижня також невдала і конфліктна. А в її кінці можна отримати пораду і допомогу батьків або близької людини.

Лев

На початку тижня Леви зустрінуться з потрібними людьми і прояснять ситуацію на роботі. У середині тижня очікується професійний конфлікт, але слід проявити стриманість і делікатність. Проте кінець тижня хороший: можна отримати велике задоволення від зустрічей з друзями і близькими людьми.

Діва

Діви на початку тижня отримають гроші і прояснять ситуацію на роботі. Середина тижня передбачає великі витрати та їх частина пов'язана з дітьми або близькими людьми. Наприкінці тижня прийдуть пристойні гроші і вдасться вирішити низку важливих професійних питань. І навіть вихідні пройдуть у роботі!

Ваги

Ви проведете перші дні тижня в поїздці, можливі й непогані новини здалеку. У середині тижня очікується конфлікт на роботі. Але якщо ви праві, то неодмінно наполягайте на своєму. Кінець тижня буде присвячений дітям і близьким людям.

Скорпіон

На початку тижня Скорпіони отримають і тут же розтратять пристойні гроші. У середу і четвер будьте уважні за кермом і в спілкуванні з родичами. Кінець тижня пройде в тісному сімейному колі.

Стрілець

У понеділок і вівторок Стрільцям забезпечено багато спілкування, як корисного, так і приємного. Середина тижня пов'язана з витратами і покупками. Кінець тижня пройде в поїздці. Ті, хто залишаться вдома, зустрінуть гостей здалеку.

Козеріг

На початку тижня Козероги можуть погано себе почувати, реальні і деякі проблеми в колективі, які, втім, скоро залагодяться. Середина тижня конфліктна – хтось посвариться з партнерами по справі, а хтось з близькими людьми. Наприкінці тижня прийдуть пристойні гроші, а на вихідних доведеться займатися різними домашніми справами, а можливо і вийти на роботу.

Водолій

В понеділок-вівторок Водолії зустрінуться з друзями і вирішать частину питань, які не давали спокою останнім часом. Середина тижня складна - можливо погіршення самопочуття, професійні конфлікти та піклування про когось із членів сім'ї. Будьте уважні за кермом! Зате вихідні будуть дуже приємними.

Риби

У понеділок і вівторок Рибам доведеться багато працювати, реальні грошові надходження. У період з середи та з п'ятниці намагайтеся не образити людей, які вам знадобляться в майбутньому, А також не витрачайте багато грошей, особливо, якщо мова йде про покупки. Вихідні спокійні і приємні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких "липнуть" гроші.

А також розповідали про те, що астролог повідомив, у яких знаків пропадуть гроші в червні.