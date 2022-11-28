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Клопотенко пригласил в свои заведения бесплатно выпить чай и зарядить телефоны: где они находятся

Фото: Евгений Клопотенко тоже помогает украинцам (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Евгений Клопотенко решил также помочь украинцам при отключениях света. Он приглашает в свои рестораны согреться, бесплатно выпить чаю и зарядить гаджеты.

Об этом кулинар и ресторатор сообщил на своей странице в Instagram.

Что сказал Клопотенко

Евгений отметил, что в его заведениях есть свет, благодаря генераторам, и там есть возможность согреться и выйти на связь с близкими, если нужно.

"Если вам нужен свет, вай-фай и подзарядиться, то приходите к @100rokivtomuvpered в Киеве и @inshi.bistro во Львове. Мы дадим вам убежище, энергию и угостим чаем, чтобы согреть. Платить не нужно, просто скажите, что вы хотите чай поддержки, и мы все сделаем. Моя команда позаботится о вас и сделает настроение немного лучше", - написал кулинар.

Где находятся рестораны Клопотенко

В Киеве речь идет о ресторане "Сто років тому вперед". Он находится по адресу Владимирская, 4.

Во Львове - это бистро "Інші". Оно расположено по адресу Соборная, 2 а.

Напомним, что Клопотенко рассказал, как правильно хранить свеклу дома.

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Евгений Клопотенко