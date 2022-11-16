Клопотенко рассказал, как правильно хранить свеклу дома

Свеклу любят многие украинцы, и во времена блекаута многие задумываются, как же ее правильно хранить дома.

Как правильно хранить свеклу

Свекла должна находиться в темном сухое помещении. Идеальная температура – ​​4-5°C, а влажность – 80%. И сами корнеплоды тоже должны быть сухими.

Где можно хранить свеклу

На балконе

Свекла хорошо хранится на застекленном балконе. Сложите в деревянные ящики, плетеные корзины или бумажные пакеты и утеплите емкости для хранения изнутри. Важно, чтобы температура воздуха на балконе не опускалась ниже 2°C. Сверху накройте одеялом, чтобы свекла не замерзла и не увяла. Если на балконе будет мороз - заберите овощи в квартиру.

Не мойте свеклу перед хранением. Если есть желание сохранить продукты до весны, в деревянные ящики без дыр насыпьте речной песок и каждую свеклу закопайте в нем так, чтобы плоды не касались друг друга.

В холодильнике

Свекла хорошо хранится в холодильнике в ящиках для овощей и фруктов. Лучше овощи не мыть, чтобы продлить его срок годности. В случае, если они слишком грязные, тогда помойте и хорошо обсушите бумажным двухслойным полотенцем. Есть еще один секрет - для лучшей сохранности каждый плод заверните в пергаментную бумагу или фольгу и сложите в сухие ящики.

В морозильной камере

Также овощ можно хранить в морозилке. Очистите от кожуры и нарежьте соломкой или потрите на крупной терке.

Переложите в герметичные пакеты, чтобы у каждого была только одна порция. Не заполняйте их полностью, так как в процессе заморозки продукт увеличивается в размере и может разорвать пакет. Затем переложите пакеты со свеклой в морозильную камеру, укладывая в один слой. Через шесть часов для экономии места, пакеты со свеклой сложите один на один. Такая свекла может храниться в морозилке год.