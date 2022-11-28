UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Клопотенко запросив до своїх закладів безкоштовно випити чай та зарядити телефони: де вони знаходяться

Фото: Євген Клопотенко також допомагає українцям (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Євген Клопотенко вирішив також допомогти українцям у відключеннях світла. Він запрошує до своїх ресторанів зігрітися, безкоштовно випити чаю та зарядити гаджети.

Про це кулінар та ресторатор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Що сказав Клопотенко

Євген зазначив, що у його закладах є світло, завдяки генераторам, і там є можливість зігрітися та вийти на зв'язок із близькими, якщо потрібно.

"Якщо вам потрібне світло, вай-фай і підзарядитися, то приходьте до @100rokivtomuvpered у Києві та @inshi.bistro у Львові. Ми дамо вам притулок, енергію та почастуємо чаєм, щоб зігріти. Платити не потрібно, просто скажіть, що ви хочете чай підтримки, і ми все зробимо. Моя команда подбає про вас і зробить настрій трохи кращим", - написав кулінар.

Де знаходяться ресторани Клопотенка

У Києві йдеться про ресторан "Сто років тому вперед". Він розташований за адресою Володимирська, 4.

У Львові – це бістро "Інші". Воно знаходиться за адресою Соборна, 2а.

Нагадаємо, що Клопотенко розповів, як правильно зберігати буряки вдома.

Вам буде цікаво прочитати, що Клопотенко розповів, чим замінити яйця у тесті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко