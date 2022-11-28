Клопотенко запросив до своїх закладів безкоштовно випити чай та зарядити телефони: де вони знаходяться

Що сказав Клопотенко

Євген зазначив, що у його закладах є світло, завдяки генераторам, і там є можливість зігрітися та вийти на зв'язок із близькими, якщо потрібно.

"Якщо вам потрібне світло, вай-фай і підзарядитися, то приходьте до @100rokivtomuvpered у Києві та @inshi.bistro у Львові. Ми дамо вам притулок, енергію та почастуємо чаєм, щоб зігріти. Платити не потрібно, просто скажіть, що ви хочете чай підтримки, і ми все зробимо. Моя команда подбає про вас і зробить настрій трохи кращим", - написав кулінар.

Де знаходяться ресторани Клопотенка

У Києві йдеться про ресторан "Сто років тому вперед". Він розташований за адресою Володимирська, 4.

У Львові – це бістро "Інші". Воно знаходиться за адресою Соборна, 2а.