Клопотенко предложил создать "современный гимн Киева": как отреагировали украинцы

Ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко столкнулся с критикой в соцсетях после того, как предложил заменить знаменитую песню "Києве мій" новым "современным гимном Киева".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, после возвращения в столицу из очередной экспедиции, кулинар признался, что, услышав эту песню на вокзале, невольно начинает ассоциировать ее с советской эпохой.
"Неожиданный вопрос о песне "Києве мій". Она вроде норм, все ее любят и все такое. Но когда я прибываю на вокзал и слышу ее, то оказываюсь как в каком-то советском фильме. Хочется чего-то нового. У кого тоже так? Есть смысл создать какой-то более современный гимн Киева и предложить Укрзализныце, чтобы включали его? Напишите ваше мнение. Цем", - поделился Евгений.
Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Пользователи сети, в частности его звездные коллеги, не поддержали идею Клопотенко.
"Нет. Хороший винтаж. Классика. Украинская, хоть и в тот период. Очень для нас всех символична. Не подписываю петицию", - написала писательница Ирэна Карпа.
Остальные также считают, что "Києве мій" не касается советщины.
Отметим, что "Як тебе не любити, Києве мій" - песня, написанная в 1962 году композитором Игорем Шамо на стихи поэта Дмитрия Луценко. Впервые исполнил ее певец Юрий Гуляев в мае того же года.
В ноябре 2014 Киевский городской совет официально утвердил эту композицию как гимн города.