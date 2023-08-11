ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Клопотенко рассказал, сколько денег тратит в месяц. Эта сумма многих шокирует

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 16:45
Клопотенко рассказал, сколько денег тратит в месяц. Эта сумма многих шокирует Клопотенко рассказал о своих тратах в месяц (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Популяризатор украинской кухни во всем мире и ресторатор Евгений Клопотенко признался, сколько же он тратит денег в месяц, находясь в Киеве.

О своих тратах он рассказал в интервью РБК-Украина.

Сколько денег в месяц тратит Клопотенко

Так, Евгений рассказал, что квартиру в столице он снимает. За нее он платит 20 тысяч гривен.

"Я взял себе водителя, чтобы успевать делать больше дел. Он стоит 30 тысяч гривен", - признался кулинар.

Также у Клопотенка есть помощница-ассистент, которая все делает "чтобы он мог работать, а не искать, где купить трусы или убирать дома".

"Это еще 30 или 40 тысяч гривен", - сказал он.

По словам ресторатора, он еще помогает родителям, это 20 тысяч гривен. На еду уходит у Евгения 20 тысяч, на покупку одежды 40 тысяч.

По нехитрым расчетам, получается, что Евгений за месяц тратит 160 тысяч гривен.

"Получается за месяц где-то 160 тысяч гривен, но вообще я могу жить и на 20", - сказал ресторатор.

Кстати, Клопотенко сказал, что думает о "традиционных украинских ценностях".

Ранее мы писали, что Клопотенко составил меню на поминки Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко