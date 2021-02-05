Клопотенко розкрив своє ставлення до росіян: немає причин любити

Євген Клопотенко висловився про росіян (колаж РБК-Україна)

Відомий український кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив своє ставлення до росіян і зазначив, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку має.

Про це кухар і блогер розповів у новому випуск YouTube-шоу "Слава +".

Телекулінар зізнався, що до росіян після початку військової агресії РФ проти України у нього негативне ставлення, і немає причин його міняти.

"З одного боку, росіяни заслуговують на ту владу, яку мають. Але не факт, що всі росіяни погані, я з усіма росіянами не спілкувався. І я думаю, що у росіян є якась кількість поганих людей, як і в інших народів світу. Нічого супер унікального в цьому немає. Але я не бачу жодного чинника, чому я повинен їх любити. От якби вони зробили щось для мене, наприклад, сказали: "Україна, підтримка, цьому!" А те, що я бачу зараз ...", - сказав Клопотенко.

На зауваження ведучого про те, що в Росії є багато людей, які підтримують Україну, Клопотенко зізнався, що особисто таких не знає.

"Але я впевнений, що там є хороші люди, і якщо я їх зустріч, то я зміню своє ставлення", - додав кухар.

Також Клопотенко критично висловився про українців, які відправляються в РФ на заробітки.

"Вони роблять свій вибір, і свого майбутнього. Вони зароблять свої гроші, потім їх витратять, і потім знову будуть їхати заробляти гроші. Вони не будують майбутнього і виживають. Це такий спосіб виживання, який вони змогли знайти... Погані або хороші - це оціночне судження. Я вважаю, що це люди, які не хочуть для України світлого майбутнього", - заявив кулінар.

Євген пояснив, у чому різниця - куди їхати на заробітки, якщо у своїй країні людина не в змозі заробити ті гроші, яких би їй вистачило.

"Ти вибираєш собі ментально - навколишнє середовище токсичне чи не токсичне. Якщо ти їдеш в Росії, то інформаційний простір у тебе буде проросійським, ти будеш думати, що Україна до тебе погано налаштована рано чи пізно. Якщо ти їдеш в Європу або на Захід, або в ті ж Африку, Китай чи Японію, ти будеш мати абсолютно іншу свідомість, і будеш мати зовсім інші стандарти життя", - зазначив кухар.

При цьому Клопотенко уточнив, що українці - трудові мігранти, які виїжджають в країни ЄС і навіть змушені "вколювати" при непростих умовах, можуть сердитися на владу в Україні, але люблять свою країну.

"Я, мабуть, пів життя прожив в інших країнах світу, де працював не по одному місяцю і спілкувався з людьми. Тому я тобі скажу - я не знаю, як почуваються люди, які їдуть в Росію, але вони явно вибирають їхати в країну-агресорку, яка забрала у тебе частину землі та вбиває людей, з якими ти живеш. І якщо тобі пофіг і ти їдеш туди заробляти навіть заради своєї сім'ї - це твій вибір. Але він ніколи не буде моїм вибором", - наголошує Євген.

Відео: Клопотенко розповів про ставлення до росіян і висловився про українців заробітчан

Раніше ми писали про те, що Євген Клопотенко застрахував обличчя на 40 тисяч євро, і пояснив причини такого рішення.

Нагадаємо, що заробітчани по поверненні в Україну повинні заплатити податки, і експерт розповів, скільки трудовим мігрантам потрібно віддавати.