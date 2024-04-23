Клопотенко раскрыл секреты приготовления спаржи, о которых вы не знали
Аспарагус - это растение, известное своими изящными побегами (стеблями), которые являются популярной овощной культурой. Она относится к семейству холодовых. Есть два главных вида аспарагуса: зеленоватый и белоснежный.
Как лучше готовить спаржу, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Евгения Клопотенко в Telegram.
Лайфхаки приготовления спаржи от Клопотенко
Спаржа готовится очень быстро, как бы вы это ни делали. Поэтому, когда вы ее готовите, не отходите от плиты, иначе она станет мягкой и безвкусной.
Перед приготовлением аспарагус обязательно нужно обработать, отрежьте нижнюю часть побегов (1.5-2 см) - она самая твердая и жевать ее не очень приятно
Далее нужно очистить спаржу экономкой еще на 3-4 см снизу, но если ваш аспарагус молод, вы можете не чистить стебель, или чистить меньшую его часть. Верх не нужно чистить никогда, он и без того нежный и мягкий.
Какой бывает аспарагус
Зеленый аспарагус
Он растет над землей и имеет зеленые побеги, которые могут быть более тонкими или толстыми. Обычно его не нужно укрывать, поэтому он обычно менее рабочий и популярен среди садоводов и потребителей.
Белый аспарагус
Этот тип выращивается под землей в темноте. Во время выращивания он покрывается во избежание прямых солнечных лучей. Это приводит к тому, что побеги остаются белыми, поскольку они не получают хлорофилла.
Чем полезна спаржа
Аспарагус считается полезным овощем, поскольку содержит большое количество витаминов и минералов, таких как витамин К, витамин С, фолиевую кислоту и калий. Он также может обладать антиоксидантными свойствами и полезным воздействием на здоровье сердца.
Аспарагус можно использовать в разных блюдах, от супов и салатов до гарниров и основных блюд. Он имеет нежный, немного горьковатый вкус, который хорошо сочетается с разными ингредиентами.
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