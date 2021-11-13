Клопотенко розкрив секрет ідеального картопляного пюре: є важливе правило

Важливі правила приготування пюре

Перше - ретельно очистіть картоплю від шкірки і "вічок". Виберіть сорти з максимальним вмістом крохмалю. У цьому вам допоможе м'якоть - вона повинна бути жовтого кольору.

Друга умова - заправка повинна бути теплою. У пюре можна додавати не тільки молоко і масло, можна сметану, вершки, йогурт і навіть кокосове масло. Вершкового масла в картоплі багато не буває. В ідеалі - пачка 200 г на кілограм картоплі.

Третя - шматочки нарізаної картоплі мають бути однакового розміру. Дрібні зваряться швидше. При готовності вони будуть проколюватися ножем або виделкою, але не розвалюватися.

Якщо хочете зберегти більше вітамінів, картоплю найкраще відправити в киплячу воду. Мішати не варто, накрити кришкою і зробити середній вогонь.

Спеції. Картоплю можна варити з часником, очищеною цілою цибулею, декількома листочками лаврового листа (але не багато), запашним перцем або перцем-горошком.

Можна варити його в овочевому, м'ясному бульйоні і навіть молоці.

Четверте правило - розминати картоплю найкраще вручну, за допомогою толкушки. Можна використовувати міксер, але не блендер, інакше отримаєте клейку масу.

Інгредієнти для ідеального пюре від Клопотенка:

Картопля - 1 кг

Вершкове масло - 200 г

Лавровий лист - 2 шт.

Часник - 2 шт.

Запашний перець - 3 шт.

Сіль за смаком

Покрокове приготування пюрешки

Очистіть картоплю і наріжте приблизно однаковими шматочками. Можна залити її на 20 хвилин холодною водою, щоб зменшити кількість крохмалю, але не обов'язково. Шкірку - не викидайте.

У воду з картоплею додайте лавровий лист, часник і запашний перець. Варіть до готовності. Потім приберіть спеції.

Додайте вершкове масло: на 1 кг 200 г вершкового масла. Можна менше або замінити рослинним, але з вершковим звичайно ж смачніше. Додайте сіль за смаком.

"Мені подобається додавати в картопляне пюре гаряче молоко або вершки, щоб пюре вийшло більш ніжне. А ви можете навіть йогурт або майонез", - порадив Клопотенко.

А з картопляними очистками можна "пограти", як роблять професійні шеф-кухарі. Їх потрібно залити молоком, проварити 5-7 хвилин після закипання на найменшому вогні. Потім додати це молоко до пюре, попередньо процідивши через сито.

Порційно можна додати сир. Тертий пармезан - ідеальний варіант.