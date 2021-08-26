Клопотенко дав рецепт смачнющого тертого пирога, додавши секретний інгредієнт

Ресторатор і переможець МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати домашній тертий пиріг зі смородиновим варенням. Його він зварив сам, додавши секретний інгредієнт.

Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.

Інгредієнти для тертого пирога:

Для тіста:

Борошно пшеничне - 420 г

Масло - 200 г

Цукор - 250 г

Цукор ванільний - 10 г

Яйця - 2 шт.

Розпушувач - 10 г

Сіль - 1 щіпка

Для начинки:

Чорна смородина (свіжа або заморожена) - 400 г

Цукор - 200 г

Фіолетовий базилік - 5 гілочок (це і є той самий секретний інгредієнт)

Покрокове приготування пирога

З'єднайте в сотейнику чорну смородину або будь-які інші ягоди з цукром. Поставте на сильний вогонь на 2-3 хвилини, щоб сік почав виділятися, і цукор став розчинятися.

Не забувайте при цьому постійно помішувати ягоди, щоб вони не підгоріли. Потім зменшіть вогонь до мінімуму і уварюйте масу протягом 15-20 хвилин.

Як перевірити варення на готовність?

Перед початком варіння візьміть тарілку і покладіть в морозилку. Для перевірки варення капніть його на холодну поверхню і нахиляйте з боку в бік. Тримає форму - варення готове, крапля розтікається - проваріть ще деякий час.

Гілочки базиліка дрібно наріжте і відправте в варення за кілька хвилин до готовності. Перемішайте - начинка готова.

Для тіста наріжте кубиками вершкове масло і перекладіть в миску. Нехай воно трохи підтане. Додайте ванільний цукор, сіль і цукор.

За допомогою вінчика збийте масу до повного об'єднання і пишності. Можна використовувати міксер. Введіть яйця по одному і продовжуйте збивати масу до однорідного стану.

Додайте борошно, розпушувач і замісіть м'яке, пластичне тісто. Намагайтеся місити його мінімально, пісочне тісто не любить перегріву від тепла рук.

Відокремте від загальної маси 1/3 тіста, це буде основа для пирога.

Насправді існує два варіанти приготування тертого пирога. Можна використовувати меншу частину в якості основи, а інші 2/3 тесту натерти зверху. Тоді пиріг буде більш пишним. Якщо ж ви хочете зробити пиріг більш тонким і хрустким, то розкачайте 2/3 тіста, а решту меншу частину відправте в морозилку, а потім натріть на тертці. Смак від цього особливо не зміниться.

Оберніть більшу частину тіста харчовою плівкою і приберіть в морозильну камеру на 30 хвилин. Меншу частину тіста також оберніть харчовою плівкою і приберіть в холодильник, щоб воно відпочило, теж на 30 хвилин.

Дістаньте меншу частину тіста з холодильника і розкачайте між двома листами пергаменту в пласт товщиною 3-4 мм. Перенесіть його прямо з нижнім пергаментом на деко і далі формуйте пиріг вже в ньому.

Змастіть основу пирога остиглим варенням. Дістаньте другу частину тіста з морозилки і натріть його поверх варення на крупній тертці.

Відправте в духовку з температурою 180 градусів на 25-30 хвилин. Пиріг повинен добре підрум'янитися. Готовому пирогу дайте трохи охолонути і наріжте порційними шматочками.