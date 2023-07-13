Клопотенко представив рецепт найсмачнішого вишневого пирога, який зможе приготувати кожен

Нині в Україні у розпалі сезон вишні. Випічка з цією ягодою - просто приголомшлива, і не залишить байдужим нікого.

Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачнішого вишневого пирога, який під силу приготувати кожному.

Інгредієнти для вишневого пирога

180-200 грамів цукру

10 грамів ванільного цукру

125 грамів борошна

1 ч. л. розпушувача

100 грамів волоських горіхів

400 грамів вишні

Покроковий рецепт приготування

Візьміть миску і змішайте там яйця, цукор та ванільний цукор. Збийте вінчиком. Потім додайте борошно, розпушувач і добре перемішайте тісто.

Візьміть горіхи та добре подрібніть їх ножем. Тепер візьміть вишні та горіхи й обережно додайте їх у ваше тісто.

Перекладіть отриману масу у форму, застелену пергаментом та запікайте 40 хвилин. Коли пиріг запечеться, посипте його цукровою пудрою.