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Клопотенко представив рецепт найсмачнішого вишневого пирога, який зможе приготувати кожен

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Четвер 13 липня 2023 11:27
Клопотенко представив рецепт найсмачнішого вишневого пирога, який зможе приготувати кожен Рецепт вишневого пирога від Клопотенка (Скріншот з YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Нині в Україні у розпалі сезон вишні. Випічка з цією ягодою - просто приголомшлива, і не залишить байдужим нікого.

Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачнішого вишневого пирога, який під силу приготувати кожному.

Інгредієнти для вишневого пирога

  • 180-200 грамів цукру
  • 10 грамів ванільного цукру
  • 125 грамів борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 100 грамів волоських горіхів
  • 400 грамів вишні

Покроковий рецепт приготування

Візьміть миску і змішайте там яйця, цукор та ванільний цукор. Збийте вінчиком. Потім додайте борошно, розпушувач і добре перемішайте тісто.

Візьміть горіхи та добре подрібніть їх ножем. Тепер візьміть вишні та горіхи й обережно додайте їх у ваше тісто.

Перекладіть отриману масу у форму, застелену пергаментом та запікайте 40 хвилин. Коли пиріг запечеться, посипте його цукровою пудрою.

Як ми раніше писали, Клопотенко назвав найкращу страву на день перемоги над Росією.

До цього Клопотенко дав рецепт найкращого тесту для піци.

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