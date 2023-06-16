Клопотенко дал рецепт лучшего теста для пиццы: вы будете готовить его снова и снова! (видео)
Пицца - это любимое блюдо многих, ведь его можно сделать в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и без лишней траты времени. Значительную роль в пицце играет тесто. Оно должно быть воздушным и нежным, а еще желательно с хрустящей корочкой.
Как приготовить идеальное тесто на пиццу рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.
Ингредиенты для пиццы на кефире
Вам нужно:
- 200 мл кефира
- 300 граммов муки
- 1 чайная ложка соли
- 1 столовая ложка сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 2 столовые ложки подсолнечного масла
Пошаговое приготовление
В миску высыпьте муку, добавьте к ней сахар, соль и разрыхлитель. Перемешайте сухие ингредиенты до однородности.
Теперь добавьте подсолнечное масло и кефир. Именно они делают тесто мягким и воздушным. Перемешайте ингредиенты сначала ложкой, а когда тесто начнет собираться в кучу - руками.
По консистенции тесто будет немного липким. Если это будет мешать вам его вымешать, можно добавить немного муки. Но не переборщите с этим, чтобы тесто не стало "забитым".
Теперь можно формировать и складывать пиццу. Раскатайте ее на поверхности. Вы можете делать это сразу на пергаменте или деке, чтобы не перекладывать со стола.
Придайте пицце желаемую форму: круглую, квадратную или любую другую. Смажьте ее соусом, положите мясо, овощи, сыр и все, что любите.
Отправьте блюдо в духовку на пол часа при температуре 180 градусов. Когда пицца будет готова, достаньте и украсьте сверху базиликом. После чего дайте ей остыть и разрезайте.
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