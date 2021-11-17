Клопотенко представив оригінальний рецепт паштету: готується дуже просто!
Паштет з грибів і квасолі пропонує вам приготувати відомий кулінар Євген Клопотенко.
Рецепт кухар опублікував на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти для паштету
- 200 г відварених опеньків
- 200 г вареної квасолі
- 1 цибуля
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- ½ ч. л. кмину
- а 2 зубчики часнику
- багет або батон для подачі
- 1-2 ст. л. соку лимона
- сіль і перець до свого смаку
Покроковий рецепт приготування паштету з квасолі і грибів
Наріжте маленькими кубиками білу цибулину. Розігрійте сковороду з 1-2 ст. л. соняшникової олії й обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, щоб вона стала м'якою, але не пересмажилася. Роздушіть 2 зубчики часнику і киньте до цибулі разом з відвареними і розмороженими 200 г опеньків.
Попередньо відваріть квасолю. Краще використовувати білу, тому що вона має більш м'який смак і структуру. Відвар квасолі не виливайте відразу, їм можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Додайте 200 г вареної квасолі в гриби з цибулею. Додайте ½ ч. л. кмину, сіль і перець до свого смаку. Кмин додасть готовому паштету легкий пряний смак. Перемішайте вміст сковороди і прогрійте все разом протягом 1-2 хвилин.
Пересипте квасолю з грибами в чашу блендера і додайте 1-2 ст. л. соку лимона для легкої кислинки і балансу смаку. Перебийте квасолю з опеньками блендером до однорідної консистенції. Вибирайте час перебивання самостійно.
Додайте в паштет соняшникову олію, приблизно 1 ст. л., щоб пом'якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі, якщо ви хочете зробити його трохи більш рідким. Подавайте готовий паштет з підсушеним на сухій сковороді батоном або багетом.
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