Клопотенко представив оригінальний рецепт паштету: готується дуже просто!

Інгредієнти для паштету

200 г відварених опеньків

200 г вареної квасолі

1 цибуля

2-3 ст. л. соняшникової олії

½ ч. л. кмину

а 2 зубчики часнику

багет або батон для подачі

1-2 ст. л. соку лимона

сіль і перець до свого смаку

Покроковий рецепт приготування паштету з квасолі і грибів

Наріжте маленькими кубиками білу цибулину. Розігрійте сковороду з 1-2 ст. л. соняшникової олії й обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, щоб вона стала м'якою, але не пересмажилася. Роздушіть 2 зубчики часнику і киньте до цибулі разом з відвареними і розмороженими 200 г опеньків.

Попередньо відваріть квасолю. Краще використовувати білу, тому що вона має більш м'який смак і структуру. Відвар квасолі не виливайте відразу, їм можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Додайте 200 г вареної квасолі в гриби з цибулею. Додайте ½ ч. л. кмину, сіль і перець до свого смаку. Кмин додасть готовому паштету легкий пряний смак. Перемішайте вміст сковороди і прогрійте все разом протягом 1-2 хвилин.

Пересипте квасолю з грибами в чашу блендера і додайте 1-2 ст. л. соку лимона для легкої кислинки і балансу смаку. Перебийте квасолю з опеньками блендером до однорідної консистенції. Вибирайте час перебивання самостійно.

Додайте в паштет соняшникову олію, приблизно 1 ст. л., щоб пом'якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі, якщо ви хочете зробити його трохи більш рідким. Подавайте готовий паштет з підсушеним на сухій сковороді батоном або багетом.