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Клопотенко представив оригінальний рецепт паштету: готується дуже просто!

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Середа 17 листопада 2021 15:55
Клопотенко представив оригінальний рецепт паштету: готується дуже просто! Фото: Клопотенко поділився рецептом оригінального паштету (instagram com klopotenko)
Автор: Людмила Жукова

Паштет з грибів і квасолі пропонує вам приготувати відомий кулінар Євген Клопотенко.

Рецепт кухар опублікував на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти для паштету

  • 200 г відварених опеньків
  • 200 г вареної квасолі
  • 1 цибуля
  • 2-3 ст. л. соняшникової олії
  • ½ ч. л. кмину
  • а 2 зубчики часнику
  • багет або батон для подачі
  • 1-2 ст. л. соку лимона
  • сіль і перець до свого смаку

Покроковий рецепт приготування паштету з квасолі і грибів

Наріжте маленькими кубиками білу цибулину. Розігрійте сковороду з 1-2 ст. л. соняшникової олії й обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, щоб вона стала м'якою, але не пересмажилася. Роздушіть 2 зубчики часнику і киньте до цибулі разом з відвареними і розмороженими 200 г опеньків.

Попередньо відваріть квасолю. Краще використовувати білу, тому що вона має більш м'який смак і структуру. Відвар квасолі не виливайте відразу, їм можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Додайте 200 г вареної квасолі в гриби з цибулею. Додайте ½ ч. л. кмину, сіль і перець до свого смаку. Кмин додасть готовому паштету легкий пряний смак. Перемішайте вміст сковороди і прогрійте все разом протягом 1-2 хвилин.

Пересипте квасолю з грибами в чашу блендера і додайте 1-2 ст. л. соку лимона для легкої кислинки і балансу смаку. Перебийте квасолю з опеньками блендером до однорідної консистенції. Вибирайте час перебивання самостійно.

Додайте в паштет соняшникову олію, приблизно 1 ст. л., щоб пом'якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі, якщо ви хочете зробити його трохи більш рідким. Подавайте готовий паштет з підсушеним на сухій сковороді батоном або багетом.

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом цвітної капусти у духовці і додав супер-соус.

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Евгений Клопотенко
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