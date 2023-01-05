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Клопотенко объяснил, как правильно питаться в 2023 году: все очень просто

Фото: Клопотенко посоветовал, как правильно питаться в новом году (klopotenko.com)
Автор: Людмила Жукова

Евгений Клопотенко еще раз напомнил, что правильное питание - это залог здоровья, которое так необходимо всем нам.

Кулинар представил украинцам простое правило питания, являющееся основой всего и поделился им на своей странице в Instagram.

Как правильно питаться

Клопотенко рассказал, что вы должны взять себе за правило - на вашей тарелке должно быть 1/2 тарелки овощей, 1/4 белков, 1/4 углеводов и немного жиров.

Для начала правильного питания этого достаточно.

"Это такой простой подход, который сделает вашему организму лучше", - отметил повар.

Что в тарелке у Клопотенко?

Важно знать, что половину вашего дневного рациона должны составлять овощи.

У Клопотенко на тарелке: печеная свекла, кимчи, петрушка, смесь овсянки с пшеницей, курица, яйцо и творог.

"Пусть это правило будет первым, если вы решите питаться правильно. Ибо им мыслить проще и нет ощущения, будто вы заставляете себя что-то делать. Ваша обычная еда, как каждый день, только половина ее – овощи. И не забывайте о белках. Сначала заботитесь о себе, чтобы потом были силы заботиться об окружающих и о стране", - резюмировал Евгений.

Напомним, что Клопотенко поделился рецептами домашних намазок на хлеб, которые можно приготовить без света.

А ранее Клопотенко представил рецепт вареников с "магией вкуса".

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Евгений Клопотенкопитание