Клопотенко поделился рецептами домашних намазок на хлеб, которые можно готовить без света (видео)

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился с украинцами рецептами трех намазок на хлеб из сыра. Самое лучшее в процессе приготовления то, что их можно сделать даже без света.

Первая намазка

Ингредиенты

1 банан

10 граммов ванильного сахара

2 столовые ложки сахарной пудры

150 граммов сметаны - 15% жирности

330 граммов кисломолочного сыра - 5% жирности

Процесс приготовления

Протрите через мелкое сито кисломолочный творог. Порежьте кружками банан и добавьте в сыр вместе со сметаной, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Поскольку эта намазка более сладкая, подавайте ее с хрустящим печеньем.

Намазки станут прекрасным дополнением к любимым канапе или брускетту (фото: Freepik)

Вторая намазка

Что вам понадобится

4 веточки укропа

щепотка кориандра

2 веточки петрушки

330 граммов кисломолочного сыра - 5% жирности

Как готовить

Для второй намазки так же протрите через сито кисломолочный творог. Помойте укроп и петрушку, отделите листики от стеблей и мелко порубите. Добавьте зелень в сыр, щепотку кориандра, соль по вкусу и перемешайте. Вкусно подавать с подсушенными в сковороде или в духовке ломтиками хлеба.

Третья намазка

Составляющие

сардины в масле

половина лимона

330 граммов кисломолочного сыра - 5% жирности

Готовим

Аналогично двум предыдущим рецептам перетрите кисломолочный сыр через мелкое сито. В отдельную миску выложите из банки сардины и хорошо разомните вилкой. Выжмите сок половины лимона и добавьте цедру. Переложите в сыр и хорошо перемешайте до объединения. Такую намазку можно есть как самостоятельную составляющую бутерброда. Она будет очень сытной!