Клопотенко поделился секретом идеального яблочного пирога в мультиварке

Секреты правильного яблочного пирога

Возьмите яблоки сладких и твердых сортов. Если у вас кислые яблоки, можно увеличить количество сахара. Если вы не любите сладкие пироги, можно снизить количество сахара на 40%, но не больше, иначе не получится желаемая консистенция теста.

Размер яиц тоже важен. Меньших яиц нужно большее количество.

Для того чтобы выпечка хорошо отделялась от формы, имела красивые и идеально ровные края, сделайте "французскую рубашку". Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, а затем посыпьте мукой или манкой.

Составляющие:

2 яйца (первого сорта С1 массой 55-64 г)

200 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

250 мл кефира 2,5% жирности

50 г сливочного масла 82,5% (+20 г для смазывания формы)

250 г муки

1 щепотка соли

1 ч. л. разрыхлителя

2-3 яблока твердых сортов

1 ч. л. молотой корицы

1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки)

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты для приготовления яблочного пирога в мультиварке. Сливочное масло извлеките из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

Приготовьте тесто для пирога. В миску вбейте 2 яйца, добавьте 200 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара и щепотку соли. По желанию количество сахара можете уменьшить на 40%, используя 120 г. Ингредиенты тщательно перемешайте венчиком, пока смесь не станет белеть.

К яйцам и сахару добавьте 50 г размягченного сливочного масла и перемешайте до однородности.

Влейте 250 мл кефира 2,5% и снова тщательно перемешайте. При желании можно использовать кефир 1%. В миске смешайте 250 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя и добавьте к другим ингредиентам теста. Перемешайте, чтобы не было комочков.

Возьмите 2-3 яблока жестких сортов и нарежьте средним кубиком со стороной примерно 1,5 см, не очищая кожицу. Выложите в миску и добавьте 1 ч. л. молотой корицы. Перемешайте, чтобы корица равномерно распределилась по яблокам. Пересыпьте яблоки в миску с тестом. Перемешайте, чтобы они равно распределились.

Сделайте в чаше мультиварки "французскую рубашку", чтобы пирог не прилип к стенкам. Возьмите 20 г сливочного масла и обмажьте им стенки, затем присыпьте мукой, лишнюю муку высыпьте.

Переложите тесто с яблоками в чашу мультиварки. Выпекайте в режиме выпечки примерно 50-60 минут в зависимости от модели мультиварки.

После приготовления оставьте пирог остывать в форме, а затем извлеките. Подождите, пока окончательно остынет, а затем посыпьте сахарной пудрой.