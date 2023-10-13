Клопотенко поделился лучшими способами заморозки фруктов и овощей на зиму

Как замораживать овощи

Для этого вам понадобятся ваши любимые овощи, которые вы хотите сохранить на зиму, и зип-пакет. Помойте, очистите и нарежьте кубиками или соломкой овощи и просто сложите в пакет.

Использование зип-пакетов заметно экономит место в морозильной камере и делает его содержимое приведенным в порядок, поэтому обязательно воспользуйтесь этим лайфхаком.

По тому же принципу вы можете замораживать и фрукты или ягоды. Однако такие ягоды как клубника следует покупать уже замороженными.

Дело в том, что ее собирают на полях и сразу кладут в шоковую заморозку. А в домашних условиях клубника не замерзает сразу, а может еще некоторое время оставаться свежей в морозильной камере. Это в свою очередь скажется на ее качестве.

Какие продукты замораживать

Конечно, это вопрос ваших вкусов. Но учтите, что овощи и фрукты с невысоким уровнем плотности (арбуз, помидор, огурец и т. п.) будут долго замораживаться, а потом потеряют свою структуру.

Поэтому лучшими вариантами для замораживания являются перец, кабачок, морковь, тыква, баклажан, кукуруза, фасоль, горох, спаржа, брокколи и т. д.

Замороженное - это испорченное?

Запомните, что замороженные продукты - это не обязательно испорченная еда. В супермаркетах много замороженной или сильно охлажденной продукции, но это вовсе не означает пониженное качество.

Замораживание - это очень удобный способ хранения фруктов и овощей и обеспечения разнообразным питанием в холодное время года.