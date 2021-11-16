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Готуємо класичний десерт з минулого за 15 хвилин: інгредієнти описали ще в "Енеїді"

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Вівторок 16 листопада 2021 11:14
Готуємо класичний десерт з минулого за 15 хвилин: інгредієнти описали ще в "Енеїді" Колаж РБК-Україна: Як приготувати класичний український десерт з минулого
Автор: Світлана Мащенко

В українській кухні, окрім нашого борщу і вареників, є й чимало рецептів десертів. Один з таких ми пропонуємо приготувати зараз, взявши дуже прості й доступні інгредієнти - чорнослив, волоські горіхи та збиті вершки.

Рецептом поділилася гастродослідниця Олена Брайченко, пише Їzhakultura.

За словами дослідниці нашого минулого, в українській гастрономічній традиції існує кілька способів зберігання і обробки свіжих слив. Їх сушать, вудять, гнітять, маринують, солять, варять.

В різних регіонах України зі слив готують багато страв. А в "Енеїді" Котляревського 1971 року згадувалися легендарні "опішнянські сливи".

Дослідниця впевнена, що слива може заслуговувати на звання одного з гастрономічних брендів України.

Аби приготувати чотири порції десерту, треба витратити 15 хвилин на саме готування, а також ще півгодини на підготовку.

Готуємо класичний десерт з минулого за 15 хвилин: інгредієнти описали ще в &quot;Енеїді&quot;

Фото: Так можна оформити і подати смакоту (yizhakultura.com)

Інгредієнти для нашого десерту:

  • Чорнослив - 200 г
  • Лущені волоські горіхи - 100 г
  • Вершків 33% - 300 мл
  • Цукрова пудра - 30 г

Приготування страви

Виберіть вуджений (замаринований, а потім закопчений) чорнослив без кісточки. Він має бути запашним і мати насичений колір.

Якщо ви маєте свіжий і якісний чорнослив, його достатньо обдати окропом. Інакше залийте окропом і лишіть на 15-20 хвилин. Горішки підсмажте на сухій сковорідці.

До кожної сливи закладіть просмажені і охолоджені горішки.

Вершки збийте з цукровою пудрою. Аби вони перетворились на густий крем, потрібно використовувати вершки не менше ніж 33% жирності, а перед збиванням - добре їх охолодити.

Навіть ємність у якій плануєте збивати вершки, можна на кілька хвилин покласти до морозильної камери. Цукрову пудру додавайте невеликими частинами під час збивання. І звісно пильнуйте, аби не перетворити вершки на масло і сколотини.

Начинені горішки викладаємо у порційні ємності або одну посудину, зверху додати наші збиті вершки. Можна припорошити какао або посіченими дрібно горішками й лишити на 15-20 хвилин у холодильнику.

Раніше ми писали, як приготувати правильну гарбузову кашу з пшоном за класичним українським рецептом.

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