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Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився нескладним рецептом курячих котлет, назвавши їх "найсмачнішими". Спеціальний компонент страви - особливий соус, а самі котлети переможець МастерШеф радить запекти в духовці.

Рецепт м'ясної страви і його покрокове приготування кулінар розмістив на своєму особистому сайті.

Інгредієнти для котлет:

  • Куряче філе - 100 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цедра лимона - 1/2 ч. л.
  • Ріпчаста цибуля - 1 шт.
  • Мелений коріандр - 1 ч. л.
  • Панірувальні сухарі - 5 ст. л.
  • Сіль і перець за смаком

Для соусу:

  • Томат - 1 шт. 
  • Яблуко - 1 шт.
  • Часник - 1 зуб.
  • Томатна паста - 1-2 ст. л.
  • Вода - 50-70 мл  
  • Петрушка - 2-3 гілочки
  • Сіль і перець за смаком

Ось як будуть виглядати ваші ідеальні котлети:

Покрокове приготування страви

Візьміть 500 г курячого філе, дрібно порубайте гострим ножем, перетворюючи його в рубаний фарш. Додайте за смаком сіль і перець, а також 1 ч. л. коріандру і 1/2 ч. л. цедри лимона.

Візьміть одну цибулину і натріть на крупній тертці. Так котлети стануть ще соковитіше і більш насиченим за смаком. Тепер вбийте в фарш яйце і дуже добре його вимісіть. 

Сформуйте невеликі котлетки і запаніруйте в 5 ст. л. сухарів. Викладіть котлетки на деко, застелене пергаментом.  Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 15-20 хвилин. Тут важливо не пересушити котлети, але і повністю їх пропекти, щоб в середині не було сирого рубаного фаршу. 

Поки печуться котлети, приготуйте томатно-яблучний соус. У сотейнику з'єднайте томат, нарізаний дрібним кубиком, з яблуком, попередньо натерши його прямо з шкіркою на крупній тертці.  Додайте подрібнений зубчик часнику, 1-2 ст. л. томатної пасти, 50-70 мл води і дрібно порізані 2-3 гілочки петрушки. Додайте за смаком сіль і перець, тушкуйте 3 хвилини. 

Готовий соус перебийте блендером до стану пюре. Подавайте рубані котлети з томатно-яблучним соусом. 

Ось кілька соусів і спецій, які при бажанні можна додати в котлети

Додайте в фарш трохи соєвого соусу або теріякі - все залежить від того, який результат ви очікуєте. Можна і зробити мікс з цих соусів, а довести смак сіллю, якщо потрібно.

Копчена паприка і сушені томати додадуть котлетам "димку". Можна поекспериментувати зі смаком томатів і солодкого перцю.

У котлети можна крім цибулі додати кілька зубчиків часнику. А щоб смак був не дуже часниковим, Клопотенко радить розібрати головку на зубчики, але не очищати, скласти в деко, скропити оливковою олією і запекти до готовності. Потім видавити, розім'яти виделкою і додати в фарш.

Раніше ресторатор розповів, як приготувати найпростіший яблучний пиріг на кефірі.

Також Євген Клопотенко дав рецепт дуже смачної аджики на зиму.

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Евгений Клопотенко