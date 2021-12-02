Клопотенко поділився рецептом ідеального глінтвейну з грушами: зігріє і скрасить вечір

Настали зимові холоди, а з ними і бажання зігрітися і випити чогось смачного і теплого. Євген Клопотенко пропонує приготувати глінтвейн, який добре впорається із завданням.

Його рецепт він опублікував на своєму сайті.

Кулінар пропонує додати в напій ягоди і груші. Вийде чудово!

"Груша трохи віддасть глінтвейну смак і аромат, а вино щедро просочить грушу насиченим виноградним смаком. Додатковим акцентом тут стануть апельсин і ожина, так що повірте, цей глінтвейн буде настільки чудовим, що ви будете готувати його дуже часто", - запевняє Клопотенко.

Інгредієнт

3 груші (тверді сорти)

1-2 пляшки сухого червоного вина

цедра чверті апельсина

4 зірочки бадьяну

4 зерна кардамону

2-3 бутони гвоздики

1 паличка кориці

90-110 г цукру

Покроковий рецепт приготування

У каструлю вилийте вино. Якщо взяти кілька пляшок вина, то груші будуть повністю покриті, при цьому кількість цукру можна збільшити. Спецій буде достатньо, як в цьому рецепті.

У груш зрізаємо дно і чистимо від шкірки за допомогою економки. Пам'ятайте, що для цього рецепта вам потрібні тверді сорти груш.

Викладайте груші в вино, додайте цукор і спеції, цедру апельсина, доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім зменшіть вогонь і варіть протягом 15-20 хвилин.

За кілька хвилин до готовності додайте ягоди ожини, після чого дістаньте груші і подайте окремо, а глінтвейн з ягодами розлийте по чашкам, додавши в кожну по часточці апельсина.

Рецепт глінтвейну з ягодами і грушами (фото: klopotenko.com)