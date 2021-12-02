Клопотенко поделился рецептом идеального глинтвейна с грушами: согреет и скрасит вечер
Наступили зимние холода, а с ними и желание согреться и выпить чего-то вкусного и теплого. Евгений Клопотенко предлагает приготовить глинтвейн, который хорошо справится с задачей.
Его рецепт он опубликовал на своем сайте.
Кулинар предлагает добавить в напиток ягоды и груши. Получится превосходно!
"Груша немного отдаст глинтвейну вкус и аромат, а вино щедро пропитает грушу насыщенным виноградным вкусом. Дополнительным акцентом тут станут апельсин и ежевика, так что поверьте, этот глинтвейн будет настолько восхитительным, что вы будете готовить его очень часто", - уверяет Клопотенко.
Ингредиенты
Пошаговый рецепт приготовления
В кастрюлю вылейте вино. Если взять несколько бутылок вина, то груши будут полностью покрыты, при этом количество сахара можно увеличить. Специй будет достаточно, как в этом рецепте.
У груш срезаем дно и чистим от кожуры при помощи экономки. Помните, что для этого рецепта нам нужны твердые сорта груш.
Выкладываем груши в вино, добавляем сахар и специи, цедру апельсина, доводим до кипения на среднем огне, а затем уменьшаем огонь и варим в течение 15-20 минут.
За несколько минут до готовности добавьте ягоды ежевики, после чего достаньте груши и подайте отдельно, а глинтвейн с ягодами разлейте по кружкам, добавив в каждую по дольке апельсина.
Рецепт глинтвейна с ягодами и грушами (фото: klopotenko.com)
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