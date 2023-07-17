Клопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗ

Что следует с собой взять в поезд

Шеф-повар Евгений Клопотенко советует взять запас чистой воды с учетом 2 л на человека в сутки и продукты с длительным сроком годности: картофель в мундирах, домашние сухарики, любые консервы. А еще орешки, сухофрукты, порционные джемы, мед, немного сырых овощей и фруктов.

Повар также поделился рецептами блюд, которые очень удобно брать с собой для путешествия Укрзализныцей.

Клопотенко советует приготовить и взять в дорогу: овсяный батончик, яичные мафины с овощами и соленое творожное печенье.

Что следует с собой взять в поезд (фото: Instagram/ukrainianrailways)

Овсяные батончики

Эти простые батончики легко готовятся всего за 45 минут. К тому же они полезны, поскольку в их основе овсянка, сухофрукты и орехи.

Соленое творожное печенье

Это печенье может стать великолепной альтернативой крекеру, который часто путешественники берут с собой в поезд во время продолжительных поездок.

Яичные мафины с овощами

Преимуществом такого перекуса является то, что он полезен, в отличие от сладких мафинов. Да и приготовление этого блюда у вас займет всего полчаса.

Рецепты от Клопотенко (фото: Instagram/ukrainianrailways)