Клопотенко дав рецепт приголомшливого пирога зі сливами: ви його полюбите
Євген Клопотенко представив приголомшливий рецепт пирога зі сливами з дріжджового тіста.
Відео приготування розміщено на офіційному YouTube-каналі українського кулінара.
Інгредієнти для сливового пирога
Для дріжджового шару:
- 600 г борошна
- 200 мл молока
- 20 г пресованих дріжджів
- 150 г цукру
- ½ ч. л. солі
- 150 г вершкового масла
- 2 яйця
- 10 г ванільного цукру
Для начинки:
- 1 кг слив
Для штройзеля:
- 150-200 г цукру
- 200 г борошна
- 1 ч. л. меленої кориці
- 120 г вершкового масла
Для прикраси (опціонально):
- 300 мл вершків 33%
- 3 ст. л. цукрової пудри
- крихта мигдалю
Покроковий рецепт приготування
У 200 мл теплого молока розчиніть 20 г пресованих дріжджів, перемішайте і залиште на кілька хвилин. У миску всипте 600 г борошна, додайте 150 г цукру, ½ ч.л. солі і 10 г ванільного цукру. Вбийте в миску 2 яйця і додайте 150 г розм'якшеного вершкового масла. Влийте молочну суміш з дріжджами в миску з тістом.
Замісіть м'яке і пластичне тісто, яке не липне до рук. Сформуйте з тіста кульку і накрийте чистим рушником. Залиште тісто в теплому місці без протягів на 1 годину для підйому.
Тим часом підготуйте сливи. Якщо ви використовуєте досить великі сливи, то потрібно нарізати їх скибочками на 8 частин. Якщо ж у вас сливи меншого розміру, то досить роз'єднати їх навпіл і видалити кісточку. Для приготування штройзеля з'єднайте 200 г борошна з 150-200 г цукру. Далі додайте 1 ч. л. меленої кориці та 120 г розм'якшеного вершкового масла.
Добре перетріть все руками до утворення масляної крихти. Обімніть дріжджове тісто, яке підійшло, і розкатайте його в прямокутний пласт за розміром деко для випікання.
Перенесіть тісто на деко з пергаментом і руками розподіліть його рівномірно по всій формі. Рівномірно розподіліть підготовлені сливи по всій основі пирога.
Засипте всю поверхню пирога штройзелем - масляною крихтою. Залиште пиріг для вистоювання приблизно на 20-30 хвилин. Випікайте пиріг в духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Дайте пирогу трохи охолонути й наріжте його порційними шматочками. Якщо є бажання, збийте 300 мл вершків 33% з 3 ст. л. цукрової пудри до консистенції крему і прикрасьте шматочки пирога. Зверху присипте крихтою мигдалю.
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