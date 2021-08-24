Клопотенко дав рецепт смачного печива на кефірі: мінімум зусиль
Відомий кулінар Євген Клопотенко представив рецепт простого і смачного печива на кефірі. Спробуйте приготувати і ви.
Рецепт випічки Клопотенко опублікував на сайті.
"Звичайно, зараз можна легко купити будь-яке за смаком в магазині. Але приготувати вдома самостійно - теж досить просто. І я переконаний, що це буде смачніше магазинних аналогів. До того ж можна перетворити процес приготування печива в розвагу для дітей і чудово провести час всією сім'єю", - зазначив кулінар.
Інгредієнт
Покроковий рецепт приготування
Підготуйте всі інгредієнти для приготування печива на кефірі з волоськими горіхами. Увімкніть духовку розігріватися до 200 градусів.
Для тіста з'єднайте в мисці 300 г пшеничного борошна і 100 г цільнозернового борошна.
Всипте в миску 5 г розпушувача і додайте 150 г цукру.
Вбийте в миску з борошном і цукром 2 яйця. Натріть на дрібній тертці цедру 1 лимона і додайте в тісто.
Влийте 200 мл кефіру і додайте 1 щіпку солі. Замісити тісто, воно повинно бути трохи рідкуватим.
Застеліть деко пергаментом і викладайте ложкою кружечки з тіста на відстані один від одного. Повинно вийти приблизно 20 штук.
Вкладіть в кожну кульку по очищеному волоському горіху. Випікайте печиво 15 хвилин при температурі 200 градусів. Готове печиво присипте цукровою пудрою.
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