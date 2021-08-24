Клопотенко дал рецепт вкусного печенья на кефире: минимум усилий
Известный кулинар Евгений Клопотенко представил рецепт простого и вкусного печенья на кефире. Попробуйте приготовить и вы.
Рецепт выпечки Клопотенко опубликовал на сайте.
"Конечно, сейчас можно легко купить любое по вкусу в магазине. Но приготовить дома самостоятельно – тоже довольно просто. И я убежден, что это будет вкуснее магазинных аналогов. К тому же, можно превратить процесс приготовления печенья в развлечение для детей и прекрасно провести время всей семьей", - отметил кулинар.
Ингредиенты
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте все ингредиенты для приготовления печенья на кефире с грецкими орехами. Включите духовку разогреваться до 200 градусов.
Для теста соедините в миске 300 г пшеничной муки и 100 г цельнозерновой муки.
Всыпьте в миску 5 г разрыхлителя и добавьте 150 г сахара.
Вбейте в миску с мукой и сахаром 2 яйца. Натрите на мелкой терке цедру 1 лимона и добавьте в тесто.
Влейте 200 мл кефира и добавьте 1 щепотку соли. Замесите тесто, оно должно быть немного жидковатым.
Застелите противень пергаментом и выкладывайте ложкой кружочки из теста на расстоянии друг от друга. Должно получиться примерно 20 штук.
Вложите в каждый шарик по очищенному грецкому ореху. Выпекайте печенье 15 минут при температуре 200 градусов. Готовое печенье присыпьте сахарной пудрой.
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