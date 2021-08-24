Клопотенко дал рецепт вкусного печенья на кефире: минимум усилий

Известный кулинар Евгений Клопотенко представил рецепт простого и вкусного печенья на кефире. Попробуйте приготовить и вы.

"Конечно, сейчас можно легко купить любое по вкусу в магазине. Но приготовить дома самостоятельно – тоже довольно просто. И я убежден, что это будет вкуснее магазинных аналогов. К тому же, можно превратить процесс приготовления печенья в развлечение для детей и прекрасно провести время всей семьей", - отметил кулинар.

Ингредиенты

300 г пшеничной муки

100 г цельнозерновой муки

2 яйца

200 мл кефира

5 г разрыхлителя

150 г сахара

1 лимон (цедра)

1 щепотка соли

20-25 грецких орехов

1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки)

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты для приготовления печенья на кефире с грецкими орехами. Включите духовку разогреваться до 200 градусов.

Для теста соедините в миске 300 г пшеничной муки и 100 г цельнозерновой муки.

Всыпьте в миску 5 г разрыхлителя и добавьте 150 г сахара.

Вбейте в миску с мукой и сахаром 2 яйца. Натрите на мелкой терке цедру 1 лимона и добавьте в тесто.

Влейте 200 мл кефира и добавьте 1 щепотку соли. Замесите тесто, оно должно быть немного жидковатым.

Застелите противень пергаментом и выкладывайте ложкой кружочки из теста на расстоянии друг от друга. Должно получиться примерно 20 штук.

Вложите в каждый шарик по очищенному грецкому ореху. Выпекайте печенье 15 минут при температуре 200 градусов. Готовое печенье присыпьте сахарной пудрой.